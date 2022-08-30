S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 4000-4070п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4000-4070 пунктов, полагают аналитики Freedom Finance Global.

"S&P 500 приблизился к 50-дневной скользящей средней. На этом уровне бенчмарк может встретить поддержку и при отсутствии новых факторов на несколько торговых сессий остаться в узком диапазоне между психологически значимой отметкой 4000 пунктов и уровнем Фибоначчи вблизи 4100. Следующий уровень поддержки находится в районе 3900 пунктов. Осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к развороту вверх", - отмечается в комментарии.

Аналитики инвесткомпании подчеркивают, что рынки продолжают отыгрывать выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме лидеров мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Накануне глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил удовлетворение по поводу "медвежьей" реакции инвесторов на речь председателя Федрезерва, так как это свидетельствует о понимании серьезности намерений регулятора вернуть инфляцию на целевой уровень 2%. Оценку итогов июльского заседания FOMC со стороны фондовых площадок г-н Кашкари считает не вполне адекватной. Более того, недавнее ралли на рынке акций, в результате которого S&P 500 восстановился более чем на 10% от июньских минимумов, по мнению представителя монетарных властей, было лишено оснований.

Заявление председателя ФРБ Миннеаполиса, на взгляд экспертов, служит очередным подтверждением приверженности регулятора к продолжительному циклу ужесточения монетарной политики для обуздания инфляции.

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