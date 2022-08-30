Котировки акций Ozon могут вырасти до 1800 руб. на горизонте месяца - BCS Express

Котировки акций Ozon могут вырасти до 1800 руб. на горизонте месяца, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Акции Ozon второй месяц подряд остаются в фаворитах рынка и готовятся закрыть август на максимумах с начала февраля. После +63% за июль и еще почти +10% в августе, что ждать в сентябре? После двух месяцев существенного роста в акциях сохраняется достаточно сильная тенденция вверх, поддерживаемая и вероятным разворотом широкого рынка акций Мосбиржи. Как раз Ozon, как один из представителей ИТ-сектора рынка, обладает повышенной бетой, что на этапе улучшения общерыночного сентимента приводит к опережающей динамике восстановления бумаг. В августе глубина падения акции с начала года стала меньше просадки самого индекса Мосбиржи: -35% против -40% соответственно. Бумага в моменте смотрится уже лучше рынка", - пишет эксперт инвесткомпании.

Зельцер отмечает, что с технической точки зрения рекордное за последние 6 месяцев завершение августа говорит о значительном преимуществе покупателей: открывается потенциал вплоть до следующей области скопления сопротивлений - 1800 руб. (+20% от текущих), достичь которую бумагам по силам в ближайший месяц.

"Если же рассматривать долгосрочную картину, то понятным ориентиром для инвесторов на следующие годы будет цена IPO ноября 2020г - 2272 руб., - указывает аналитик. - По крайней мере, для корпорации Ozon возврат стоимости бизнеса до уровней размещения может быть одной из задач эффективного управления".

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