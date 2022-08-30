Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит август на уровне 60 руб./$1 - BCS Express

Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит август на уровне 60 руб./$1, а выход из узкого коридора способен состояться в начале осени, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Август, по-видимому, так и завершится в области 60 руб./$1, а выход из узкого коридора способен состояться в начале осени. Может быть прояснена картина по бюджетному правилу, когда Минфин будет готов снять с паузы интервенции. Понятно, что, если восполнение резервов возобновится, акцент будет сделан на валютах дружественных стран, с которыми у нас тесные партнерские торговые связи", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Зельцера, доллар и евро могут переоцениваться вверх через кросс-курсы. Формирование подушки безопасности страны из прежних классических валют - доллара, евро, фунта, йены, франка - невозможно на фоне ранней заморозки части российских ЗВР странами-санкционерами.

"Против рубля в сентябре может сыграть и фактор дифференциала процентных ставок, когда российский ЦБ продолжит понижать ключевую ставку (по нашим оценкам, на сентябрьском заседании стоимость фондирования может сократиться еще на 50 б.п.), а глобальные ЦБ, напротив, будут ужесточать монетарный цикл, -полагает аналитик банка. - ФРС в сентябре вполне может поднять свою ставку до 3,25% годовых".

Также Зельцер напоминает, что в сентябре завершается 6-месячный период по вкладам под весеннюю рекордную ставку в 20%+ годовых, и граждане будут искать место приложения капитала. Часть может пойти в бумаги и поддержать развития тренда вверх по индексу Мосбиржи, но большая доля способна вернуться на валютный рынок, откуда ранее был зафиксирован основной отток с брокерских счетов.

"Таким образом, в сентябре повышается шанс на выход валютного рынка из консолидации, причем вверх по валютным парам. Турбулентность валютной секции способна повыситься. Ориентиры на сентябрь - 65 и 67 руб./$1. Цель до конца 2022г прежняя - 70 руб./$1. Безопаснее отрабатывать ослабление нацвалюты в валютах дружественных экономик - китайском юане и гонконгском долларе на фоне девалютизации и сохранения геополитических рисков", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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