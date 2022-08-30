Возможна консолидация рынка акций США в ближайшие дни - BCS Express

Возможна консолидация на американском фондовом рынке в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Активная фаза падения индекса S&P 500 ожидаемо приостановилась недалеко от 4000 пунктов. Технически август завершается разгромом "быков" на фоне непримиримости ФРС перед инфляцией. В ближайшие дни возможна консолидация рынка, а сентябрь рискует стать "красным" (в сентябре среднее падение S&P 500 составляет 0,67%, а фактором, способным вновь разочаровать игроков на повышение и приободрить фондовых "медведей", может стать ключевая ставка ФРС)", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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