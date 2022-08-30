Сильный рост цены акций Селигдара в ближайшее время маловероятен - ПСБ

Сильный рост котировок акций "Селигдара" в ближайшее время маловероятен, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент представил нейтральные финансовые результаты за 1П22. Снижение выручки золотого дивизиона было компенсировано реализацией концентратов. Падение прибыли от продаж золота в целом ожидаемо, учитывая откат мировых цен и введение санкций против экспорта из России. Акции отреагировали на публикацию финансовых результатов сильной волатильностью. В целом, в сравнении с другими бумагами золотодобывающих компаний, акции "Селигдара" чувствую себя значительно лучше, поэтому мы не ожидаем сильного роста цены бумаги в обозримом будущем", - указывают эксперты в комментарии.

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