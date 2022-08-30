Инвесторам стоит обратить внимание на акции Интер РАО, Сургутнефтегаза и Мечела - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Интер РАО", "Сургутнефтегаза" (ап) и "Мечела", говорится в аналитическом материале экспертов BCS Express.

"Российский рынок растет четвертую неделю подряд. Индекс Мосбиржи вернулся выше уровня 2300п впервые за два месяца. Мы решили оценить, какие бумаги на этой волне выглядят лучше рынка, а какие отстали и имеют шансы догнать индекс. Так, "префы" "Сургутнефтегаза" могут обогнать рынок, если курс USD/RUB ослабнет с текущего уровня или более к концу года. В этом случае дивиденды "Сургутнефтегаза" за 2022г могут составить около 3,4 руб. на привилегированную акцию (или выше в зависимости от курса), что соответствует двузначной дивидендной доходности", - пишут аналитики инвесткомпании.

Как и в случае с "префами" "Сургутнефтегаза", ключевым фактором поддержки бумаг угольной компании "Мечел" может стать потенциальное ослабление рубля в ближайшие месяцы, полагают в BCS Express. Кроме того, "Мечел", по оценкам аналитиков, сгенерировал солидные денежные потоки в I полугодии 2022г. благодаря высоким ценам на уголь в этот период. Компания сможет увеличить экспорт в Азию, компенсировав снижение поставок в Европу.

"Высокие цены на электроэнергию и общая благоприятная ситуация на рынке выгодны для "Интер РАО", основной бизнес которой ориентирован на внутренний рынок и находится в хорошем финансовом положении. Тарифы на мощность находятся на комфортном уровне, а спотовые цены также остаются высокими. Единственным минусом можно считать отсутствие публичного раскрытия информации на данный момент", - отмечают стратеги BCS Express.

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