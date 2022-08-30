Акции "Самолета" обладают потенциалом для дальнейшего роста - ПСБ

Акции "Группы компаний "Самолет" обладают потенциалом для дальнейшего роста, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания продемонстрировала рост показателей, несмотря на слабую конъюнктуру рынка недвижимости во II квартале. Вместе с тем, темпы продаж в стоимостном выражении во II квартале (39% г/г) по сравнению с I кварталом 2022г (128% г/г) замедлились. Замедление темпов прироста связано с слабым спросом в апреле на фоне роста ипотечных ставок. В мае-июне продажи начали восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки Банка России, а также снижения льготной ипотечной ставки. "Самолет" также представил обновленный прогноз, согласно которому компания в 2022г может реализовать более 1,3 млн квадратных метров на общую сумму, превышающую 200 млрд рублей. Таким образом, идея роста в акциях "Самолета" сохраняется", - пишут аналитики банка.

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