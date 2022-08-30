Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" сообщается в комментарии.

"Мы считаем отчетность "Татнефти" за 1П22 по МСФО нейтральной для динамики цены акций эмитента в краткосрочной перспективе, поскольку компания уже сообщила о результатах по РСБУ, а совет директоров рекомендовал дивиденды за 1П22 в размере 32,7 руб. на бумагу, исходя из распределения на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли по РСБУ. Отметим, что чистая прибыль по МСФО в 1П22 оказалась на 8% ниже аналогичного показателя по российским стандартам. Сохраняем рейтинг "покупать" для акций компании", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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