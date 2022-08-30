Замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов - Банк "Открытие"

Замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов, говорится в комментарии экономиста "Открытие Research" по международным рынкам банка "Открытие" Кирилла Кононова.

Свое пятничное выступление на конференции в Джексон-Хоул глава ФРС Дж. Пауэлл практически полностью посвятил инфляции, напоминает эксперт. Особый акцент был сделан на том, что центральный банк должен активно бороться с инфляцией, а ее снижение должно стать долгосрочным и устойчивым, и что нельзя дать зафиксироваться повышенным инфляционным ожиданиям.

"Нынешний инфляционный период и правда в целом понятен: большая часть роста цен - цены на сырьевые товары, в основном нефть и газ, - отмечает Кононов. - Большая часть подорожания прочих видов продукции приходится на последствия роста стоимости электричества, транспортных расходов и т.п. ФРС, ЕЦБ и другие центральные банки могут бороться с этим, только ограничивая спрос, и если нет других инструментов, то, как сказал Пауэлл, "населению придется почувствовать боль". Если вычесть субсидии и прямые государственные пособия, реальные доходы американцев не растут уже почти три года". Повышение ставки ФРС, на взгляд аналитика, еще и сделает дороже кредиты, дополнительно подкосив иллюзию роста благосостояния, которую многие еще сохраняют, и приведет к еще большему замедлению экономики.

"Несмотря на это, ФРС, вероятно, будет держать ставку сравнительно высокой, - прогнозирует эксперт банка. - И Пауэлл, и другие члены совета директоров сохраняют жесткую риторику, хотя рынок фьючерсов уже закладывает ставку ФРС 3,75% в июне следующего года. Вероятно, по мнению совета директоров, этого недостаточно. По оценке "Открытие Research", замедление инфляции и экономики США заставят ФРС пересмотреть агрессивные планы повышения ставки, и в середине 2023г она уже будет опущена ниже 3%".

На взгляд Кононова, в целом текущая ситуация с инфляцией и экономическим ростом ясна, а вот способность ФРС и Минфина США вернуться к прежней мягкой политике - стимулирования экономического роста за счёт денежной эмиссии - уже не столь очевидна. Пределы стимулирования, как и пределы роста, нужно не только найти, но и суметь сделать такой политический курс, который бы их учитывал, считает стратег банка "Открытие".

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