Рубль, вероятно, останется вблизи 60 руб./$1 на торгах во вторник - Freedom Finance Global

Валютная пара USD/RUB, вероятно, останется вблизи уровня 60 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, так как факторов, способных повлиять на ее курс, по-прежнему нет, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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