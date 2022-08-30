Торговый диапазон цены нефти на вторник - $102-105/барр. - ПСБ

Вероятный торговый диапазон цены нефти на вторник - $102-105 за баррель Brent, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Октябрьский фьючерс на нефть Brent в понедельник продолжил активно расти, закрывшись на уровне $105/барр. Настроения инвесторов после планов ОПЕК+, в случае необходимости сокращать предложение, сохраняются позитивными и дополнительно подпитываются комментариями инвестбанков о перспективах роста цен на сырье, несмотря на угрозы рецессии мировой экономики. 30 августа ожидается публикация статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, а завтра - от Министерства энергетики США. Полагаем, что картина по спросу принципиально не изменится. При сохранении позитивных настроений на рынке, цены на нефть продолжат отскакивать, но потенциал видим ограниченным - сверху они ограничены уровнем $107,7/барр. Во вторник ориентируемся на диапазон $102-105/барр. Brent", - пишет аналитик банка.

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