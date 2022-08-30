Вероятно закрепление рубля около 60 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Вероятно закрепление курса рубля около уровня 60 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

Значительные изменения на рынке рублевых гособлигаций во вторник маловероятны, считают в инвестбанке.

Котировки октябрьского фьючерса на нефть марки Brent будут консолидироваться, по мнению экспертов, в диапазоне $103,5-105,5 за баррель. Ключевым фактором для нефтяного рынка останутся риски снижения добычи в Ливии.

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