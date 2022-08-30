Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы взять под контроль инфляцию. Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка. Он постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

Важное значение для американского фондового рынка на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на 2 сентября. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

Китайские фондовые индексы падают на торгах во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1%. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск поднялся на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Цены на нефть опускаются во вторник после 4%-го скачка накануне из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск во вторник составила $104,39 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 4,1%, до $105,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,79 за баррель, что на 0,23% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 4,2%, до $97,01 за баррель.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,623 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,591 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 августа снизился на 0,07% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (27-29 августа) 0,01%, опустившись до 803,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,39%), "АФК Система-1Р-14" (-0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,27%), а в лидерах роста - облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,32%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,15%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" полностью разместило дополнительный выпуск N1 облигаций серии 002Р-01 по цене 96,75% от номинала. В ходе премаркетинга объем доразмещения назывался как не более 2 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 25 августа. Основной выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в декабре 2021 года по ставке квартального купона 11,85% до погашения. По бумагам предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14 купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.

МФК "Вэббанкир" 31 августа начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов на уровне 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-24-го купонов - 14% годовых, 25-42-го купонов - 12% годовых. Купоны ежемесячные.

Альфа-банк установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-13 на уровне 8,9% годовых. Банк разместил 15-летний выпуск БО-13 объемом 5 млрд руб. в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 7,45% годовых.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 36-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.