Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, уйдет ниже 9% в ближайшее время - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, вернется под уровень 9% годовых в ближайшее время, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Мы продолжаем позитивно смотреть на среднесрочные и длинные ОФЗ на фоне сохранения потенциала снижения как ключевой ставки, так и инфляции. Ожидаем, что с приближением заседания ЦБ 16 сентября доходность десятилетки вновь вернется под уровень 9% годовых с текущих 9,05%", - пишет эксперт в комментарии.

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