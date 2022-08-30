Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2275-2315п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонением не более 1%, в диапазоне 2275-2315 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2270, 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2340 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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