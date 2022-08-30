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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, вероятно, будет торговаться во вторник в диапазоне 60-61 руб./$1 - ПСБ
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30 августа 2022 года 09:29

Рубль, вероятно, будет торговаться во вторник в диапазоне 60-61 руб./$1 - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться во вторник в диапазоне 60-61 руб./$1 с плавным движением к его верхней границе в отсутствие значимых драйверов для укрепления, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Впервые с апреля объемы торгов долларом с расчетами "завтра" в понедельник опустились под отметку $1 млрд, при этом волатильность на валютном рынке также снизилась. Мы склонны полагать, что на рынке продолжает сохраняться безыдейность, а многие участники рынка временно взяли паузу в своей торговой активности. Стоит отметить, что консолидация курса доллара происходит параллельно с продолжающими рост ценами на энергоносители, - пишет эксперт в комментарии. - Также надо отметить, что на внешних рынках некоторые валюты развивающихся экономик в связке с долларом подходят к своим реперным точка. Так, например, стоимость доллара в юанях вплотную приближается к отметке 7, на который исторически ЦБ КНР прибегал к интервенциям на валютный рынок. В целом рубль не исключение - в сентябре ожидается старт модифицированного бюджетного правила. По нашим оценкам, значимых драйверов в поддержку рубля не наблюдается. Ожидаем, что курс доллара продолжит проторговывать диапазон 60-61 руб./$1 плавно стремясь к его верхней границе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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