Brent - $104,3 за баррель

Фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение. Китайские фондовые индексы падают на торгах во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Фондовые индексы США в понедельник продолжили снижение на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы взять под контроль инфляцию.

В пятницу падение Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов, в процентном выражении он рухнул на 3% - максимум с 18 мая. Индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня - соответственно на 3,4% и 3,9%.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает MarketWatch. Он постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Стоит ожидать повышенной волатильности, потому что мы не знаем, замедляется ли экономика и ослабевает ли инфляция. Диапазон возможных исходов очень широк, поэтому рынок - из-за отсутствия направления - будет достаточно сильно колебаться в зависимости от поступающих данных", - полагает заместитель главного инвестиционного директора Hirtle Callaghan & Co. Брэд Конгер.

Важное значение для рынка на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на 2 сентября. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

Среди 30 компонентов Dow Jones повышение котировок по итогам торгов в понедельник продемонстрировали акции пяти компаний: Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,75%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 0,2% и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 0,1%.

Лидерами падения выступили бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 3%, и 3M Co. (SPB: MMM) - на 2,1%.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,1%.

Цена акций производителя спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) опустилась на 1,2% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации для них до "продавать".

Капитализация Tyson Foods (SPB: TSN) уменьшилась на 0,8%. Производитель продуктов питания объявил о немедленном увольнении главы своего международного бизнеса Криса Лангхольца, не предоставив дополнительной информации.

Между тем бумаги GameStop (SPB: GME), владельца сети магазинов видеоигр и игровой электроники, подорожали на 2%. За восемь предыдущих торговых сессий стоимость компании рухнула на 26,7%, это было самое длительное падение почти за пять лет.

Китайская торговая платформа Pinduoduo во втором квартале увеличила чистую прибыль в 3,7 раза, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию и выручка существенно превзошли прогнозы. На этой новости цена американских депозитарных акций (ADS) компании на бирже Nasdaq подскочила на 14,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 184,41 пункта (0,57%) и составил 32098,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 27,05 пункта (0,67%) - до 4030,61 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 124,04 пункта (1,02%), завершив день на отметке 12017,67 пункта.

Китайские фондовые индексы падают на торгах во вторник. Остальные рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в плюсе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 мск поднялся на 1,2%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производящей электронику NEC Corp. (+6,4%), производителя промышленного оборудования Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (+5,2%) и цементной Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (+5%).

Безработица в Японии в июле осталась на июньском уровне в 2,6%, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics, и держится на этой отметке уже третий месяц подряд.

Число безработных сократилось на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года, до 1,76 млн человек, в то время как количество занятых не изменилось и составило 67,34 млн человек.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 мск снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1%.

В Гонконге наиболее существенно опускаются бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,4%), биологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-2,9%), производителя ПК Lenovo Group Ltd. (-2,6%) и технологической Meituan (-2,1%).

Рыночная капитализация девелоперской Country Garden Holdings Co. падает на 3,5%. Чистая прибыль компании в январе-июне упала на 96%, скорректированная - на 68% на фоне кризиса в секторе недвижимости Китая.

Котировки акций инвестиционной CITIC Ltd. растут на 1,5% после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Чистая прибыль компании выросла на 13%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск поднялся на 0,9%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 3,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Бумаги медицинской Healius Ltd. увеличиваются в цене почти на 4%. Чистая прибыль компании в минувшем финансовом году подскочила в 7 раз.

Цены на нефть опускаются во вторник после 4%-го скачка накануне из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $104,28 за баррель, что на $0,81 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $4,1 (4,1%), до $105,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,76 за баррель, что на $0,25 (0,26%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $3,95 (4,2%), до $97,01 за баррель.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

"Новая волна опасений снижения добычи в Ливии вместе с неопределенностью в отношении предстоящего заседания ОПЕК+ обеспечили поддержку нефтяному рынку в понедельник, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако, без крупных перебоев в поставках или интервенций ОПЕК+, вряд ли можно ждать существенного подъема цен в ближайшей перспективе".