BCS Express сохраняет долгосрочную позитивную оценку цен акций Эталона, ПИКа и Самолета

Аналитики BCS Express сохраняют позитивную оценку котировок акций "Эталона", "ГК ПИК" и "Самолет" в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции девелоперов были в числе лидеров роста на торгах в понедельник, при этом важных новостей по сектору не поступало. Отчеты "ЛСР" и "Самолет" вышли уже после показанной волны роста. Коллективный подъем всех цен акций компаний отрасли - не уникальное явление. Такие всплески спроса ранее уже имели место на нашем рынке и причем также без новостей. Долгосрочный положительный взгляд в отрасли сохраняется по акциям "Эталона", "ГК ПИК" и "Самолет", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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