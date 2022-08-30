Текущая картина по индексу Мосбиржи в целом остается позитивной - BCS Express

Текущая картина по индексу Мосбиржи в целом остается позитивной, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Негативная динамика западных фондовых площадок продолжает игнорироваться нашим рынком, что в целом не вызывает удивления. Корреляция между ними в последние месяцы минимальна. На графике индекса Мосбиржи текущая картина остается позитивной. Риски локальных просадок есть, но в целом актуальна восходящая тенденция. Ранее было сформировано "двойное дно" - эта разворотная фигура раскрылась наверх. Ближайшие цели и важные уровни сопротивления теперь снова сместились к диапазону 2460-2500 пунктов", - отмечает аналитик в комментарии.

"Кроме фактора нефтяных цен, поддержку нашему рынку оказывает еще ряд факторов. Это и осознание инвесторами, что расконвертация депозитарных расписок не привела к ощутимому увеличению предложения бумаг. Это и общее снижение рублевых ставок и завершение огромного количества депозитов, открытых по высоким ставкам на 3-6 месяцев. Это и возврат к выплате промежуточных дивидендов рядом компаний, а также надежды на выплаты в будущем от крупных игроков типа "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Магнита" и др., - пишет Карпунин. - Ранее уже отмечалось, что для слома негативного тренда и притока нового капитала в условиях рекордно высокой доли частных инвесторов на нашем рынке нужен просто более-менее устойчивый период роста. Такой локальный подъем ломает негативные настроения, обеспечивая в итоге смену депрессивного рыночного сентимента. Поступательные притоки инвесторов происходят именно на волнах роста, а не во время снижений. То есть одним из факторов привлекательности рынка для многих частных инвесторов является наличие растущего тренда. Сейчас как раз происходит полноценная попытка начать его формирование".

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