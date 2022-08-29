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29 августа 2022 года 19:19

Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2300п

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью, несмотря на снижение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2300 пунктов (максимум с конца июня), индекс РТС - к 1200 пунктам, при этом лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2296,33 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1197,99 пункта (+1,26%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар просел до 60,4 рубля (-0,03 рубля), утром курс поднимался до 60,65 руб./$1.

Кроме "Аэрофлота" подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Поддержку акциям "Татнефти" оказывает вышедший утром неплохой отчет компании за I полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза, до 139,88 млрд руб. Ее выручка в январе-июне составила 790,8 млрд руб., что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2022 года нарастило выручку на 20% год к году - до 213,8 млрд рублей, говорится в отчете корпорации.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, внешние рынки остаются под давлением жесткой риторики главы ФРС, прозвучавшей в пятницу в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл дал понять, что агрессивное ужесточение монетарной политики продолжится, поскольку этого требует борьба с высокой инфляцией.

Обозначенные Пауэллом перспективы дальнейшего активного ужесточения монетарной политики угрожают замедлением экономического роста, что ударит по спросу на нефть. Тем не менее, пятничный провал нефтяных цен быстро выкупили, в понедельник нефть продолжила подъем, обновив максимумы с начала августа. Устойчивость сырьевых цен к негативным факторам оказывает поддержку рублю, несмотря на окончание налогового периода и приближение старта покупок валюты Минфином РФ.

Поддержку нефти оказывает тот факт, что ОАЭ и Оман поддерживают мнение Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+ при необходимости. Нефтяной рынок убеждается, что крупнейшие производители способны постоянно регулировать уровень предложения, не допуская затяжных падений цен на нефть. Кроме того, обострение ситуации в Ливии увеличило риски сокращения нефтяных поставок из страны, отмечает Бабин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи подошел вплотную к рубежу 2300 пунктов, в лидерах выступили секторы компаний коммерческих услуг, связи и транспорта. Во вторник возможно тестирование индексом МосБиржи отметки 2300 пунктов в отсутствие негативного новостного фона и позитива на рынке нефти. Ориентир по индексу МосБиржи - 2250-2310 пунктов, по индексу РТС - 1150-1210 пунктов.

Внешний фон в начале недели складывается негативный после "ястребиных" заявлений Пауэлла. ФРС США не отступит от своих текущих намерений до тех пор, пока не будет достигнут значительный прогресс по сдерживанию и снижению инфляции. В ближайшее время волатильность на фондовых площадках, вероятно, усилится. Во вторник в фокусе внимания инвесторов будет статистика по инфляции в ведущих странах Европы, которая даст сигналы о перспективах европейской экономики.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что следующим серьезным препятствием для индекса МосБиржи станет отметка 2450 пунктов.

В понедельник индекс МосБиржи смог преодолеть важный уровень сопротивления 2280 пунктов, который выступает нижним уровнем проторговки с середины апреля по май текущего года. Текущий рост сопровождался увеличенными объемами торгов, что вселяет надежду на продолжение восходящей динамики.

Наиболее яркую динамику продемонстрировал сектор транспорта благодаря акциям "Аэрофлота", которые продолжили отыгрывать позитивные корпоративные новости, вернувшись к значениям конца мая. Также уверенно выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) на фоне сильных финансовых результатов за I полугодие.

Вновь подорожали бумаги девелоперов. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) преодолели 200-дневную скользящую среднюю в преддверии публикации финансовой отчетности, которая должна порадовать инвесторов. Бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) вновь вернулись выше 50-дневной скользящей средней. Эти факторы могут способствовать тому, что бумаги застройщиков продолжат пользоваться спросом в ближайшее время.

В нефтегазовом секторе рост был достаточно сегментированный. Сильнее остальных подросли бумаги "Газпрома", также продолжился рост в акциях "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Бумаги "Татнефти" фактически проигнорировали сильные результаты за I полугодие, видимо, хорошие финансовые результаты уже были заложены в стоимость акций. Бумаги "Сургутнефтегаза" явно выглядят безыдейно, после дивидендной отсечки ""префы"" компании движутся вблизи минимумов текущего года.

В целом если индекс МосБиржи удержится выше 2280 пунктов, то следующим серьёзным препятствием станет отметка 2450 пунктов, полагает Головинов.

В США в пятницу индексы акций упали на 3-3,9% на заявлениях председателя ФРС, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Заявления Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,6-0,8%, в Великобритании выходной), продолжилось снижение в США (индексы просели на 0,6-1,2%).

На нефтяном рынке цены в понедельник вновь растут, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $104,2 за баррель (+3,2% и +1,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $96,27 за баррель (+3,5% и +0,6% в пятницу).

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+25,9% и +33,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+12,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+9%), акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8,4%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+7,7%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,2%), бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,6%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,6%).

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство") в первом полугодии 2022 года выросла на 25%, до 14,465 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 75%, до 84,347 млрд руб.

Подешевели "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-8,2%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-4,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-2,3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,88 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,88 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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