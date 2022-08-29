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29 августа 2022 года 19:40

Рубль подрос к доллару и евро по итогам торгов понедельника на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 29 августа. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник, рубль подрос к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 60,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,43 руб./EUR1, подешевев на 22,54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,75 копейки - до 60,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро в понедельник на фоне дорожающей нефти. Поддержку ему оказал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты августа (в понедельник, 29 августа, они должны были перечислить в бюджет налог на прибыль) и улучшение отношения к риску на мировых рынках.

Усиление интереса к риску наблюдается в рамках коррекции после обвала в пятницу, обусловленного выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где он подтвердил приверженность американского ЦБ агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Ставка ФРС, по словам Пауэлла, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл, выступивший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Ранее его коллеги из руководства ФРС также высказались за продолжение повышения ставки.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Банки РФ могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ в субботу.

"Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь - и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", - пояснили в Банке России.

О том, что ЦБ увеличивает предложение наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков, со ссылкой на письмо регулятора написали Frank Media.

"Письмо Банка России - это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке (меры действуют до 9 марта 2023 года, как ранее объявлял Банк России)", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Банк России в августе продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Так, в частности, до этой даты действуют ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру понедельника на перспективах сокращения предложения.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $104,2 за баррель, что на 3,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,2 за баррель, что на 3,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошлой неделе рубль немного снизился к основным валютам, в понедельник пара "доллар-рубль" опять торгуется выше уровня 60 руб./$1. "Влияние продаж валюты экспортерами в налоговый период в этот раз не столь заметно на рынке. В августе наблюдалось снижение поступлений валютной выручки от продажи энергоносителей. Кроме того, часть объема предложения была абсорбирована через покупку юаня и других валют дружественных стран на внутреннем рынке. Ключевым событием, которое может повлиять на направление движения на валютном рынке, станет возобновление покупок валюты в государственные резервные фонды. Наблюдая за дискуссией представителей правительства в публичном пространстве, можно сделать вывод, что окончательного решения по этому вопросу пока нет", - говорит Алексеев.

"Рубль на старте торгов подешевел, обновив двухнедельный минимум, но быстро перешел к укреплению. В результате российская валюта вышла в умеренный плюс. При этом внешний фон является негативным, после нашего открытия ухудшился. Рынки остаются под давлением жесткой риторики главы ФРС, прозвучавшей в пятницу в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Пауэлл дал понять, что агрессивное ужесточение монетарной политики продолжится, поскольку этого требует борьба с высокой инфляцией. Правда, провал нефтяных цен быстро выкупили в конце предыдущей сессии, и сегодня они продолжили повышаться, приблизившись к трехнедельным вершинам. Утром котировки перешли к коррекционным попыткам, в основном консолидируясь около достигнутых максимумов. Таким образом, устойчивость сырьевых цен к негативным факторам оказывает поддержку рублю. Его курс по-прежнему стабилен, несмотря на приближение старта покупок валюты Минфином, а также окончание налогового периода", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 августа на 27,12 копейки, до 60,3636 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,24 копейки, до 59,9608 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 30,52 копейки по отношению к пятнице и составил 60,3251 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,1 копейки и составил 60,327 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 806,814 млн, из которых $889,035 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $917,779 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 7,97 копейки, до 59,9555 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 10,18 копейки, до 59,9891 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR919,493 млн, из которых EUR267,811 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR651,682 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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