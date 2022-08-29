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29 августа 2022 года 18:55

Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне пониженной активности торгов

Москва. 29 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в Великобритании (Летний банковский выходной). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене, отыгрывая заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 54,56% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 11,69% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 32 базисных пункта - до 55,51% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 11,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 36 базисных пунктов - до 45,39% от номинала (их доходность выросла на 8,5 базисного пункта - до 11,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1,5 базисного пункта - до 47,08% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 27,99% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 46,77% от номинала (их доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 22,48% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 9 базисных пунктов, подорожав до 45,51% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 19,31% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 1,5 базисного пункта - до 59,14% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 34,5% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 62,57% от номинала (его доходность снизилась на 39 базисных пунктов - до 56,92% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий вследствие банковского выходного дня в Великобритании. При этом такой негативный фактор, как падение котировок US Treasuries, компенсировался заметным ростом нефтяных цен, что позитивно для доходной части российского бюджета.

Заявления Пауэлла, выступившего 26 августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС. "Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал глава американского ЦБ. "Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Важное значение для мировых долговых рынков на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.

Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру понедельника на перспективах сокращения предложения. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск в понедельник составила $103,58 за баррель, что на 2,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $95,8 за баррель, что на 2,94% выше итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Между тем перспектива того, что страны ОПЕК могут сократить поставки, продолжает нависать над трейдерами на нефтяном рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе намекнул на такую возможность.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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