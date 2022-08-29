"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JD Health с целевой ценой HKD67 на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 21,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"JD Health развивает крайне перспективный бизнес на стыке здравоохранения и IT и является пионером по части цифровой трансформации отрасли здравоохранения в Китае. В государственной стратегии Healthy China 2030 отражено стремление властей оказывать всестороннее содействие развитию медицинских услуг с целью повышения общего уровня здоровья нации, что играет на руку JD Health. С одобрения регуляторов компания принимает участие в трансформации региональных систем здравоохранения и создании новых инновационных моделей оказания медицинских услуг. В этой связи JD Health имеет обширные возможности для роста на долгосрочном горизонте", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

JD Health - дочерняя компания интернет-ретейлера JD.com Inc., создатель и провайдер крупнейшей в Китае технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению.

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