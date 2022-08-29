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29 августа 2022 года 17:11
Курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-62 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM
Курс рубля будет колебаться в диапазоне 60-62 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Введение бюджетного правила считается важным триггером, который может способствовать ослаблению рубля и стабилизации валютного рынка. На прошлой неделе, несмотря на налоговый период в конце месяца, рубль потерял около 5% против доллара США. В ближайшие дни мы не ожидаем значительных изменений в динамике курса рубля - мы считаем, что рубль будет торговаться в боковике - на уровне RUB 60-62 руб./$1. Наш среднесрочный взгляд не меняется: ждем, что рубль к концу года достигнет уровня 70 руб./$1", - пишет аналитик Наталья Лаврова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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