Давление на рубль в ближайшее время усилится - "Велес Капитал"

Давление на рубль в ближайшее время усилится, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

На взгляд эксперта, новую неделю рубль начал весьма неудачно: после открытия доллар поднимался до 60,65 руб., обновив биржевой максимум с 18 августа. Однако в последующие часы рублю удалось отыграть утренние потери, вернувшись в плюс по сравнению с закрытием предыдущей недели.

Восстановление позиций рублем, по всей видимости, стало результатом коррекции индекса доллара на внешнем рынке, допускает Кравченко. Накануне американская валюта среагировала серьезным укреплением на достаточно "ястребиное" выступление Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, однако после обновления очередного максимума индекс доллара скорректировался. Кроме того, цены на нефть после утреннего падения почти до $99/барр. Brent "отскочили" вверх и в начале второй половины дня поднимались выше $100/барр.

"Однако мы ожидаем, что в ближайшее время аппетит к риску на внешних рынках может снова заметно снизиться из-за ожиданий ужесточения монетарной политики в США, что позволит индексу доллара протестировать новые максимумы, а на российском рынке поможет доллару в закреплении выше 60 руб./$1 с возможным продвижением в сторону 61 руб./$1/ Окончание налогового периода августа и традиционные приток рублевой ликвидности в начале нового месяца также добавят давления на российскую валюту", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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