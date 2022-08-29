S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4000-4080п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4000-4080 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 пробил уровень сопротивления 4088 резким "поглощением" предыдущей свечи. Уровень Фибоначчи, который может выступить следующим сопротивлением, находится в районе 3917 пунктов, временным сопротивлением могут стать 50-дневная скользящая, которая проходит около 3996 пунктов, а также потенциальный уровень реализации фигуры "голова и плечи" (3970-3980 пунктов), которая была сформирована в уходящем месяце. Осцилляторы RSI и MACD не подают сигналов к позитивному развороту", - пишет эксперт.

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