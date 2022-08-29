Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Pure Storage, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент должен опубликовать отчетность в среду, 31 августа. Ожидаем опережающий рост выручки и прибыли в условиях сильного спроса на хранение данных, несмотря на рецессионное замедление IT-бюджетов. Также ожидаем повышение прогноза по операционной прибыльности из-за падения стоимости компонентов и чипов памяти", - отмечают эксперты в комментарии.

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