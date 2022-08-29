.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат месяца и улучшения отношения к риску на мировых рынках
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
В России предлагается ввести регулирование цен на уголь
Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на...
 
Госсектор РФ может подвергнуться масштабной атаке хакеров
Система мониторинга даркнета DLBI зафиксировала всплеск интереса злоумышленников к покупке баз данных, содержащих хеши паролей (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) российских сервисов и сайтов. Об...
 
Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского
После весеннего "паралича", возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные...
 
29 августа 2022 года 15:41

Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат месяца и улучшения отношения к риску на мировых рынках

Москва. 29 августа. Доллар США развернулся вниз после роста при открытии торгов, евро усилил темпы падения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних налогов месяца и улучшению отношения к риску на мировых рынках.

Курс доллара США составил 60,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,9 руб./EUR1, подешевев на 75 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,34 копейки - до 60,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне последних налоговых выплат августа (в понедельник, 29 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль) и улучшения отношения к риску на мировых рынках. Большинство мировых рынков демонстрирует позитивную динамику после обвала в пятницу, обусловленного выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором он подтвердил приверженность американского ЦБ агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Ставка ФРС, по словам Пауэлла, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл, выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Ранее его коллеги из руководства ФРС также высказались за продолжение повышения ставки.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Банки РФ могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ в субботу.

"Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь - и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", - пояснили в Банке России.

О том, что ЦБ увеличивает предложение наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков, со ссылкой на письмо регулятора написали Frank Media.

"Письмо Банка России - это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке (меры действуют до 9 марта 2023 года, как ранее объявлял Банк России)", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Банк России в августе продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Так, в частности, до этой даты действуют ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Цены на нефть слабо растут в понедельник на перспективах сокращения предложения.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $101,2 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,46 за баррель, что на 0,43% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Новую неделю рубль начал весьма неудачно: после открытия доллар поднимался до 60,65 руб., обновив биржевой максимум с 18 августа. Однако в последующие часы рублю удалось отыграть утренние потери, вернувшись в плюс по сравнению с закрытием предыдущей недели. Восстановление позиций рублем, по всей видимости, стало результатом коррекции индекса доллара на внешнем рынке. Накануне американская валюта среагировала серьезным укреплением на достаточно "ястребиное" выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле, однако после обновления очередного максимума индекс доллара скорректировался. Кроме того, цены на нефть после утреннего падения почти до $99 (по марке Brent) отскочили вверх и в начале второй половины дня поднимались выше $100. Однако мы ожидаем, что в ближайшее время аппетит к риску на внешних рынках может снова заметно снизиться из-за ожиданий ужесточения монетарной политики в США, что позволит индексу доллара протестировать новые максимумы, а на российском рынке поможет доллару в закреплении выше 60 руб. с возможным продвижением в сторону 61 руб. Окончание налогового периода августа и традиционные приток рублевой ликвидности в начале нового месяца также добавят давления на российскую валюту", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Финальные налоговые выплаты в сочетании с дорожающей нефтью помогли нашей валюте воздержаться от падения, несмотря на рост USD в ответ на "ястребиную" риторику Пауэлла в Джексон-Хоуле. В то же время сейчас не стоит надеяться на уверенное укрепление рубля, который ждет возобновления валютных интервенций, которые должны вернуться в сентябре. На этом фоне в ближайшие дни российская валюта может продолжить торговлю в прежнем канале, но с дальнейшим смещением в южном направлении, особенно если доллар продолжит обновлять многолетние максимумы на международной арене за счет дивергенции курсов монетарной политики ФРС и других центробанков", - полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,4% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 августа 2022 года 15:55
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Pure Storage, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент должен опубликовать отчетность в среду, 31 августа. Ожидаем опережающий рост выручки и прибыли в условиях сильного спроса на хранение данных, несмотря на рецессионное замедление...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 390 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что чистая...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,85%, стоп-приказ: $84, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в данное время...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 14:38
Полюс - фаворит в металлургическом секторе - Sber CIB
самый низкозатратный золотодобытчик в мире, который обладает и самой низкой чувствительностью к изменениям обменного курса, что делает компанию фаворитом в металлургическом секторе, говорится в комментарии Sber CIB. "Полюс" - один из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире, что позволит...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать" с целевой ценой HKD190,10 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "По итогам 2К22 китайская технологическая компания Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 16% г/г до 50,9 млрд юаней. Отмечаем...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 13:45
Новые параметры бюджетного правила могут подвергнуть бюджет структурным рискам - Росбанк
Предложенные Минфином новые параметры бюджетного правила могут не только снизить темпы накопления резервов, но и подвергнуть бюджет структурным рискам в случае роста предельных издержек добычи нефти, говорится в комментарии Росбанка. Эксперты напоминают, что в конце прошлой недели регулятор...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 13:21
Вероятно размещение новых бондов Почты России без премии к рынку - Инвестбанк Синара
Вероятно размещение новых 10-летних облигаций "Почты России" серии БО-002Р-04 без премии к рынку, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Почта России 31 августа планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-002Р-04 сроком обращения 10 лет. По выпуску...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:57
Риски падения котировок нефти ниже $100/барр. сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски падения котировок нефти ниже $100 за баррель Brent сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent закончили неделю у $100,99/барр. Поддержку котировкам оказали заявления ряда представителей ОПЕК+, в которых они допустили снижение добычи при падении...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:26
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
S Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Система АФК-1Р-10, ГидроМашСервис БО-03, Брусника финанс 001Р-02, Сегежа Групп-002Р-05R, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:08
Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики отмечают, что на прошлой неделе рублю оказывал поддержку фактор налогового периода, но к концу недели его влияние ослабилось, в связи с чем курс USD/RUB к концу пятницы, как...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:40
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций Татнефти
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Пучкарёва. "Результаты компании за I полугодие вышли сильными, отражая высокие цены на нефть, а также слабый рубль, особенно в I квартале 2022г. При этом...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:34
Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2285п во главе с Аэрофлотом
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил пятничный рост вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $102 за баррель), проигнорировав падение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс Мосбиржи превысил 2285 пунктов (новый максимум с конца июня), лидируют в росте акции "Аэрофлота".    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:20
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" по результатам опубликованной отчетности за I полугодие 2022г по МСФО, говорится в материале банка. "Татнефть" только что опубликовала результаты за 1П22 по МСФО, которые нам представляются сильными, в...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:03
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - ПСБ
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Октябрьский фьючерс закрылся в пятницу выше "круглого" уровня в $100/барр. Основной темой пока остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки: рынок рассчитывает на планы...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 10:47
Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 в понедельник - Sber CIB
Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 в понедельник, полагают аналитики Sber CIB. "Рубль в пятницу был под давлением из-за сообщений о том, что Минфин может вернуться к покупкам валюты по бюджетному правилу, и к концу дня потерял более 1% - до 60,5 за доллар. Эти сообщения так и не...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.