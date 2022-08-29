Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат месяца и улучшения отношения к риску на мировых рынках

Москва. 29 августа. Доллар США развернулся вниз после роста при открытии торгов, евро усилил темпы падения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних налогов месяца и улучшению отношения к риску на мировых рынках.

Курс доллара США составил 60,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,9 руб./EUR1, подешевев на 75 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,34 копейки - до 60,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне последних налоговых выплат августа (в понедельник, 29 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль) и улучшения отношения к риску на мировых рынках. Большинство мировых рынков демонстрирует позитивную динамику после обвала в пятницу, обусловленного выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором он подтвердил приверженность американского ЦБ агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Ставка ФРС, по словам Пауэлла, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл, выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Ранее его коллеги из руководства ФРС также высказались за продолжение повышения ставки.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Банки РФ могут продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ в субботу.

"Для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь - и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством", - пояснили в Банке России.

О том, что ЦБ увеличивает предложение наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков, со ссылкой на письмо регулятора написали Frank Media.

"Письмо Банка России - это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке (меры действуют до 9 марта 2023 года, как ранее объявлял Банк России)", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.

Банк России в августе продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода - до 9 марта 2023 года. Так, в частности, до этой даты действуют ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Цены на нефть слабо растут в понедельник на перспективах сокращения предложения.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составляет $101,2 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,46 за баррель, что на 0,43% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Новую неделю рубль начал весьма неудачно: после открытия доллар поднимался до 60,65 руб., обновив биржевой максимум с 18 августа. Однако в последующие часы рублю удалось отыграть утренние потери, вернувшись в плюс по сравнению с закрытием предыдущей недели. Восстановление позиций рублем, по всей видимости, стало результатом коррекции индекса доллара на внешнем рынке. Накануне американская валюта среагировала серьезным укреплением на достаточно "ястребиное" выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле, однако после обновления очередного максимума индекс доллара скорректировался. Кроме того, цены на нефть после утреннего падения почти до $99 (по марке Brent) отскочили вверх и в начале второй половины дня поднимались выше $100. Однако мы ожидаем, что в ближайшее время аппетит к риску на внешних рынках может снова заметно снизиться из-за ожиданий ужесточения монетарной политики в США, что позволит индексу доллара протестировать новые максимумы, а на российском рынке поможет доллару в закреплении выше 60 руб. с возможным продвижением в сторону 61 руб. Окончание налогового периода августа и традиционные приток рублевой ликвидности в начале нового месяца также добавят давления на российскую валюту", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Финальные налоговые выплаты в сочетании с дорожающей нефтью помогли нашей валюте воздержаться от падения, несмотря на рост USD в ответ на "ястребиную" риторику Пауэлла в Джексон-Хоуле. В то же время сейчас не стоит надеяться на уверенное укрепление рубля, который ждет возобновления валютных интервенций, которые должны вернуться в сентябре. На этом фоне в ближайшие дни российская валюта может продолжить торговлю в прежнем канале, но с дальнейшим смещением в южном направлении, особенно если доллар продолжит обновлять многолетние максимумы на международной арене за счет дивергенции курсов монетарной политики ФРС и других центробанков", - полагает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 5 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,4% годовых.