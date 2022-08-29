"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 390 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что чистая прибыль "Татнефти" по МСФО по итогам I полугодия 2022 года выросла на 49,8% до 139,25 млрд рублей, выручка увеличилась на 41,7% до 790,8 млрд рублей. На их взгляд, текущая отчетность полностью не отражена в стоимости акций.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 7% от портфеля, при выставлении стоп-приказа на уровне 390 рублей риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,07", - отмечают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Татнефть" - российская нефтяная компания, занимающая пятое место в России по объему добычи нефти.

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