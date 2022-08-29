Полюс - фаворит в металлургическом секторе - Sber CIB

"Полюс" - самый низкозатратный золотодобытчик в мире, который обладает и самой низкой чувствительностью к изменениям обменного курса, что делает компанию фаворитом в металлургическом секторе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Полюс" - один из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире, что позволит компании сохранить в этом году относительно высокую рентабельность по EBITDA, которая оценивается аналитиками в размере около 60%, - указывают аналитики инвестбанка. - У компании самая низкая среди металлургических компаний чувствительность к обменному курсу. Так как аналитики прогнозируют довольно крепкий курс рубля, это делает "Полюс" фаворитом в секторе".

Аналитики полагают, что дивидендная политика компании, предполагающая выплаты в размере 30% EBITDA, останется в силе. Препятствий для этого сейчас нет. "Полюс" не объявлял дивиденды за второе полугодие, которые должны составить $548 млн, но аналитики ожидают такого решения в ближайшее время.

Что же касается акций Polymetal, то они, на взгляд экспертов, предполагают больший потенциал роста по сравнению с "Полюсом", но и несут более высокие риски на фоне обсуждаемого разделения активов, более высокого уровня затрат и отсутствия дивидендов в этом году.

"Ввиду угрозы глобальной рецессии аналитики считают золото наиболее безопасным активом среди металлов. Хотя в последние месяцы его цена находилась под давлением из-за резкого повышения ставок мировыми центральными банками, потенциал дальнейшего падения ограничен. На фоне опасений относительно рецессии, высокой инфляции и значительных геополитических рисков спрос на золото как защитный актив будет повышенным", - отмечается в комментарии.

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