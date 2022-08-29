Вероятно размещение новых бондов Почты России без премии к рынку - Инвестбанк Синара

Вероятно размещение новых 10-летних облигаций "Почты России" серии БО-002Р-04 без премии к рынку, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Почта России 31 августа планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-002Р-04 сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта на досрочное погашение через 5 лет. Ориентир по доходности к оферте установлен на уровне значения КБД на сроке 5 лет + 125 б. п. По итогам пятницы значение КБД на сроке 5 лет составило 8,57% годовых, таким образом, ориентир соответствует значению 9,82% годовых. При этом на вторичном рынке облигации Почты России с близкой дюрацией торгуются с доходностью 9,3-9,4% годовых, что соответствует премии к ОФЗ около 80 б. п. Таким образом, мы полагаем, что в изначальный ориентир заложена премия около 50 б.п. относительно вторичного рынка, при этом, учитывая высокое кредитное качество компании, мы ожидаем высокого спроса на бумагу и размещения без премии к рынку", - пишет эксперт инвестбанка.

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