BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Пучкарёва.

"Результаты компании за I полугодие вышли сильными, отражая высокие цены на нефть, а также слабый рубль, особенно в I квартале 2022г. При этом компания не представила данные отдельно за I и II кварталы, поэтому сложно судить, как дела обстояли в наиболее сложном II квартале. Компания ранее публиковала сильные финансовые результаты по РСБУ, а также объявила рекомендации совета директоров по дивидендам за I полугодие 2022г, поэтому эффект отчета на динамику акций может быть лишь сдержанно позитивным. Учитывая хорошие показатели и решение компании вернуться к выплате дивидендов, ожидания по акциям "Татнефти" на среднесрочном горизонте умеренно позитивные", - пишет Пучкарев.

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