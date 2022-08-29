Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2285п во главе с Аэрофлотом

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил пятничный рост вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $102 за баррель), проигнорировав падение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс Мосбиржи превысил 2285 пунктов (новый максимум с конца июня), лидируют в росте акции "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2285,93 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1189,97 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар подрос до 60,53 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Поддержку акциям "Татнефти" оказывает вышедший утром неплохой отчет компании за I полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза, до 139,88 млрд руб. Ее выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

ПАО АФК "Система" по итогам II квартала 2022 года нарастило выручку на 20% год к году - до 213,8 млрд рублей, говорится в отчете корпорации.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%),

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, на российском рынке акций нет очевидных негативных катализаторов, а нефтяные котировки находятся на высоких уровнях, поэтому можно ожидать продолжения растущего тренда. Нефть остается волатильной, на ее котировки влияют противоположные силы: с одной стороны, переговоры по ядерной сделке, которые продляться как минимум до сентября, с другой - желание ОПЕК сократить добычу, а также высокие цены на газ.

На американском рынке у инвесторов не осталось иллюзий после жесткой риторики главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, трейдеры делают ставку на снижение рынка - чистые короткие позиции по фьючерсам на S&P 500 сейчас на максимальных за последние два года уровнях. В понедельник нет важной статистики, к тому же в Великобритании на рынках выходной.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи имеет хорошие шансы на продолжение роста.

Рынок акций РФ выглядит довольно крепко, в то время как мировые площадки снизились после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Глава ФРС заявил, что для борьбы с инфляцией регулятору придется продолжать повышать ставки до уровня, снижающего деловую активность, что негативно отразится на рынке труда и благосостоянии домохозяйств.

Тем временем, подъем индекса МосБиржи продолжается уже три недели подряд, что является хорошим сигналом для формирования восходящего тренда.

Цены на газ кратковременно забирались выше $3,5 тыс. за тысячу кубометров. В этой связи продолжение сокращения выпуска удобрений и стали в Европе неизбежно, поэтому продукция российских сталеваров и производителей удобрений будет дорожать.

Для "Газпрома" важным будет решение, возобновит ли он работу последней из действующих турбин "Северного потока" после ее планового техобслуживания. Если прокачка газа по данному маршруту будет полностью остановлена, акции "Газпрома" ждет еще одна волна снижения, полагает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в понедельник постарается подняться в зону 2280-2300 пунктов.

Речь главы ФРС в пятницу вызвала всплеск распродаж на мировых рынках. С одной стороны, Пауэлл не сказал ничего принципиально нового, подтвердив готовность регулятора решительно бороться с инфляцией. Тем не менее, Пауэлл отметил, что по итогам заседания 20-21 сентября еще одно "необычно высокое повышение ставки", то есть на 75 б.п., как в июле, может быть уместным.

Учитывая стабильность рынка нефти, тенденция к росту на российском рынке акций в начале недели сохранится. Индекс МосБиржи в понедельник постарается выйти в зону 2280-2300 пунктов, полагает Локтюхов.

В США в пятницу индексы акций упали на 3-3,9%, Dow Jones (-3%) показал максимальное снижение с мая на заявлениях председателя ФРС, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил Пауэлл.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.

Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы повысились на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40 просели на 1-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

На нефтяном рынке цены в понедельник вновь растут, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $101,93 за баррель (+0,9% и +1,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $94,16 за баррель (+1,2% и +0,6% в пятницу).

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+7,3%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,1%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5%).

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - "Дальневосточное морское пароходство") в первом полугодии 2022 года выросла на 25%, до 14,465 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 75%, до 84,347 млрд руб.

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,4% и -5,4% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,8%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,56 млрд рублей (из них 1,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 587,22 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").