Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 в понедельник, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль в пятницу был под давлением из-за сообщений о том, что Минфин может вернуться к покупкам валюты по бюджетному правилу, и к концу дня потерял более 1% - до 60,5 за доллар. Эти сообщения так и не подтвердились, поэтому в ближайшее время экспортёры могут увеличить продажи валюты - на прошлой неделе они не слишком активно её продавали. Полагаем, что в понедельник рубль может вернуться на уровень ниже 60 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Они констатируют, что утром котировки Brent выросли до $102 за баррель. Возросли риски на стороне предложения: в Ливии сократилась добыча из-за новой волны протестов, а перспектива роста добычи в Иране стала более неопределённой. Стало известно, что переговоры о ядерной сделке могут затянуться ещё на месяц. В понедельник цены на нефть, по прогнозам аналитиков, устремятся к $104 за баррель, однако снижение интереса к рисковым активам послужит сдерживающим фактором.

"Торговая активность на рынке ОФЗ на этой неделе будет постепенно расти, учитывая окончание периода отпусков. Доходности выпусков с фиксированным купоном, скорее всего, будут снижаться. Рынок ещё не полностью учёл в котировках снижение ставки до 7% в сентябре и 6,5% к концу года", - отмечается в комментарии.

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