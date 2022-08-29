Курс доллара продолжит плавный рост к отметке 61 руб./$1 в начале недели - ПСБ

Курс доллара, скорее всего, продолжит плавный рост к отметке 61 руб./$1 в начале недели, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

"Торги долларом с расчетами "завтра" вновь проходили на пониженной торговой активности, а на валютном рынке превалировал спрос на иностранную валюту. Несмотря на заметный рост цен на энергоносители, мы полагаем, что спекулянты ожидают скорого роста доллара в сентябре на фоне старта модифицированного бюджетного правила", - пишет эксперт.

Аналитик отмечает также, что объемы торгов заметно снизились и в паре юань-рубль. Ввиду ослабления юаня к доллару, китайская валюта в связке с рублем не демонстрирует направленной динамики.

"На внешних рынках доллар к корзине валют развитых стран продолжил свой стремительный рост на фоне выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. На сентябрьском заседании возможно более резкое повышение ключевой ставки, ввиду чего доходность по 2-летним гособлигациям США обновила максимум с 2007г. По нашим оценкам, значимых драйверов в поддержку рубля не наблюдается. Ожидаем, что курс доллара продолжит плавный рост к отметке 61 руб. Отметим, что на текущей неделе на ремонтные работы встает "Северный поток", и это в целом также может ослабить позиции национальной валюты", - прогнозирует Жильников.

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