Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 59-61 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 59-61 руб./$1, по паре евро/рубль также 59-61 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Сообщения о планах Болгарии на готовность возобновить переговоры по поставкам в страну российского газа на данный момент играют в пользу рубля. В качестве поддержки российский валюты выступает и рост мировых нефтяных цен. Они поднимаются на фоне сокращения ее запасов в США, а также обсуждения перспектив возможного снижения добычи ОПЕК+, где эту позицию Саудовской Аравии из-за разрыва между фьючерсными и физическими рынками поддержали и ОАЭ. По-прежнему против рубля выступают ограничения на российский экспорт и отсутствие значительных новостей о возможных геополитических изменениях. В центре внимания мировых инвесторов - выступление Джерома Пауэла, где он заявил о планах и далее повышать ставку. Такая мера борьбы с инфляцией призвана поддержать американский доллар на мировых рынках", - пишет эксперт банка.

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