.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые индексы в минусе, Brent дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
В России предлагается ввести регулирование цен на уголь
Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на...
 
Госсектор РФ может подвергнуться масштабной атаке хакеров
Система мониторинга даркнета DLBI зафиксировала всплеск интереса злоумышленников к покупке баз данных, содержащих хеши паролей (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) российских сервисов и сайтов. Об...
 
Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского
После весеннего "паралича", возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные...
 
29 августа 2022 года 10:01

Мировые фондовые индексы в минусе, Brent дорожает

Фондовый рынок США упал на заявлениях Пауэлла, Dow Jones показал максимальное снижение с мая. Фондовые индексы АТР падают на фоне заявлений главы ФРС. Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $101,9 за баррель.

Фондовые индексы США резко снизились в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов и было максимальным в процентном выражении с 18 мая. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

"Трейдеры ждали от Пауэлла жестких заявлений, но услышав именно их, отреагировали негативно, - отмечает инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эрон, слова которого приводит Dow Jones. - Такое ощущение, что они наивно надеялись на возможность изменения мнения Пауэлла, а он вместо этого ужесточил риторику".

"Ключевой вывод из речи Пауэлла - это то, что он закрыл дверь для идеи о возможности разворота политики ФРС в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик BNY Mellon Investment Management Джейк Джолли.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.

Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы повысились на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

Подындекс акций технологических компаний стал лидером снижения среди отраслевых индикаторов S&P 500 в пятницу, потеряв 4,3%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 4,6%.

Акции Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. упали в цене на 13,5% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила выручку во втором финквартале на 9%, однако показатель не оправдал прогнозов рынка.

Стоимость бумаг VMWare Inc. (SPB: VMW) опустилась на 2,5%. Американский разработчик технологий в сфере облачной инфраструктуры зафиксировал 16%-е снижение чистой прибыли во втором финквартале. Прибыль без учета разовых факторов и выручка компании превзошли ожидания экспертов.

Цена акций Electronic Arts (SPB: EA) Inc. поднялась на 3,5% на информации о том, что Amazon.com Inc. собирается сделать предложение о покупке компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 1008,38 пункта (3,03%) и составил 32283,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 141,46 пункта (3,37%) - до 4057,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 497,56 пункта (3,94%) и составил 12141,71 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в понедельник на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что высокие процентные ставки сохранятся в течение некоторого времени для сдерживания инфляции.

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 мск опустился на 2,5%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (-5,7%), технологической Omron Corp. (-5,1%) и производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. (-4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 0,8%.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 1,1% в январе-июле 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 48,93 трлн юаней ($6,31 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. В январе-июле показатель вырос на 1%.

В Гонконге наиболее существенно опускаются бумаги производителя алюминия China Hongqiao Group Ltd. (-5,5%), девелопера Longfor Group Holdings Ltd (-5,2%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-4,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск опустился на 1,95%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,9%.

Розничные продажи в Австралии выросли на 1,3% в помесячном выражении в июле 2022 года, достигнув нового рекордного уровня в 34,67 млрд австралийских долларов ($23,74 млрд), свидетельствуют официальные статистические данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,3%, согласно Trading Economics. В прошлом месяце рост показателя составил 0,2%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снизилась на 1,6%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 2,4%.

Цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $101,88 за баррель, что на $0,89 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,65 (1,7%), до $100,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,06 за баррель, что на $1 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,6%), до $93,06 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Несмотря на "ястребиную" позицию крупнейших мировых центробанков, означающую дальнейший подъем процентных ставок и ослабление экономического роста, нефть продолжает дорожать, поскольку баланс спроса и предложения говорит в пользу повышения цен", - отмечает управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер. "Сохраняется возможность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 августа 2022 года 15:55
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Pure Storage, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент должен опубликовать отчетность в среду, 31 августа. Ожидаем опережающий рост выручки и прибыли в условиях сильного спроса на хранение данных, несмотря на рецессионное замедление...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 15:41
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат месяца и улучшения отношения к риску на мировых рынках
Москва. 29 августа. Доллар США развернулся вниз после роста при открытии торгов, евро усилил темпы падения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних налогов месяца и улучшению отношения к риску на мировых рынках.    читать дальше
.
29 августа 2022 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 500 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 390 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что чистая...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,85%, стоп-приказ: $84, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в данное время...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 14:38
Полюс - фаворит в металлургическом секторе - Sber CIB
самый низкозатратный золотодобытчик в мире, который обладает и самой низкой чувствительностью к изменениям обменного курса, что делает компанию фаворитом в металлургическом секторе, говорится в комментарии Sber CIB. "Полюс" - один из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире, что позволит...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать" с целевой ценой HKD190,10 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "По итогам 2К22 китайская технологическая компания Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 16% г/г до 50,9 млрд юаней. Отмечаем...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 13:45
Новые параметры бюджетного правила могут подвергнуть бюджет структурным рискам - Росбанк
Предложенные Минфином новые параметры бюджетного правила могут не только снизить темпы накопления резервов, но и подвергнуть бюджет структурным рискам в случае роста предельных издержек добычи нефти, говорится в комментарии Росбанка. Эксперты напоминают, что в конце прошлой недели регулятор...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 13:21
Вероятно размещение новых бондов Почты России без премии к рынку - Инвестбанк Синара
Вероятно размещение новых 10-летних облигаций "Почты России" серии БО-002Р-04 без премии к рынку, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Почта России 31 августа планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-002Р-04 сроком обращения 10 лет. По выпуску...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:57
Риски падения котировок нефти ниже $100/барр. сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски падения котировок нефти ниже $100 за баррель Brent сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent закончили неделю у $100,99/барр. Поддержку котировкам оказали заявления ряда представителей ОПЕК+, в которых они допустили снижение добычи при падении...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:26
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
S Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Система АФК-1Р-10, ГидроМашСервис БО-03, Брусника финанс 001Р-02, Сегежа Групп-002Р-05R, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 12:08
Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики отмечают, что на прошлой неделе рублю оказывал поддержку фактор налогового периода, но к концу недели его влияние ослабилось, в связи с чем курс USD/RUB к концу пятницы, как...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:40
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций Татнефти
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Пучкарёва. "Результаты компании за I полугодие вышли сильными, отражая высокие цены на нефть, а также слабый рубль, особенно в I квартале 2022г. При этом...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:34
Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2285п во главе с Аэрофлотом
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил пятничный рост вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $102 за баррель), проигнорировав падение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс Мосбиржи превысил 2285 пунктов (новый максимум с конца июня), лидируют в росте акции "Аэрофлота".    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:20
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Татнефти на уровне "покупать"
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" по результатам опубликованной отчетности за I полугодие 2022г по МСФО, говорится в материале банка. "Татнефть" только что опубликовала результаты за 1П22 по МСФО, которые нам представляются сильными, в...    читать дальше
.
29 августа 2022 года 11:03
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - ПСБ
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Октябрьский фьючерс закрылся в пятницу выше "круглого" уровня в $100/барр. Основной темой пока остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки: рынок рассчитывает на планы...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.