Мировые фондовые индексы в минусе, Brent дорожает

Фондовый рынок США упал на заявлениях Пауэлла, Dow Jones показал максимальное снижение с мая. Фондовые индексы АТР падают на фоне заявлений главы ФРС. Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $101,9 за баррель.

Фондовые индексы США резко снизились в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов и было максимальным в процентном выражении с 18 мая. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

"Трейдеры ждали от Пауэлла жестких заявлений, но услышав именно их, отреагировали негативно, - отмечает инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эрон, слова которого приводит Dow Jones. - Такое ощущение, что они наивно надеялись на возможность изменения мнения Пауэлла, а он вместо этого ужесточил риторику".

"Ключевой вывод из речи Пауэлла - это то, что он закрыл дверь для идеи о возможности разворота политики ФРС в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик BNY Mellon Investment Management Джейк Джолли.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.

Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы повысились на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

Подындекс акций технологических компаний стал лидером снижения среди отраслевых индикаторов S&P 500 в пятницу, потеряв 4,3%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 4,6%.

Акции Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. упали в цене на 13,5% по итогам торгов в пятницу. Компания увеличила выручку во втором финквартале на 9%, однако показатель не оправдал прогнозов рынка.

Стоимость бумаг VMWare Inc. (SPB: VMW) опустилась на 2,5%. Американский разработчик технологий в сфере облачной инфраструктуры зафиксировал 16%-е снижение чистой прибыли во втором финквартале. Прибыль без учета разовых факторов и выручка компании превзошли ожидания экспертов.

Цена акций Electronic Arts (SPB: EA) Inc. поднялась на 3,5% на информации о том, что Amazon.com Inc. собирается сделать предложение о покупке компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 1008,38 пункта (3,03%) и составил 32283,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 141,46 пункта (3,37%) - до 4057,66 пункта.

Nasdaq Composite потерял 497,56 пункта (3,94%) и составил 12141,71 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в понедельник на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что высокие процентные ставки сохранятся в течение некоторого времени для сдерживания инфляции.

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 мск опустился на 2,5%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (-5,7%), технологической Omron Corp. (-5,1%) и производителя кондиционеров Daikin Industries Ltd. (-4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 0,8%.

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий снизилась на 1,1% в январе-июле 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 48,93 трлн юаней ($6,31 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. В январе-июле показатель вырос на 1%.

В Гонконге наиболее существенно опускаются бумаги производителя алюминия China Hongqiao Group Ltd. (-5,5%), девелопера Longfor Group Holdings Ltd (-5,2%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-4,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск опустился на 1,95%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,9%.

Розничные продажи в Австралии выросли на 1,3% в помесячном выражении в июле 2022 года, достигнув нового рекордного уровня в 34,67 млрд австралийских долларов ($23,74 млрд), свидетельствуют официальные статистические данные. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,3%, согласно Trading Economics. В прошлом месяце рост показателя составил 0,2%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP снизилась на 1,6%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 2,4%.

Цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $101,88 за баррель, что на $0,89 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,65 (1,7%), до $100,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,06 за баррель, что на $1 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,6%), до $93,06 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Несмотря на "ястребиную" позицию крупнейших мировых центробанков, означающую дальнейший подъем процентных ставок и ослабление экономического роста, нефть продолжает дорожать, поскольку баланс спроса и предложения говорит в пользу повышения цен", - отмечает управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер. "Сохраняется возможность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.