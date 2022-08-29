Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 29 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут немного снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; некоторую поддержку рынку могут оказать растущие цены на нефть, а также ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США резко снизились в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию. Падение индекса Dow Jones Industrial Average превысило 1000 пунктов и было максимальным в процентном выражении с 18 мая. S&P 500 и Nasdaq Composite показали самое резкое снижение с июня.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС. "Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл. "Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции. Расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,1% по сравнению с июнем, доходы повысились на 0,2%, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца, а его рост в годовом выражении замедлился до 6,3% с 6,8%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона также падают на торгах в понедельник на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о том, что высокие процентные ставки сохранятся в течение некоторого времени для сдерживания инфляции. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 2,65%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск упал на 1,95%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,9%.

Вместе с тем цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке. В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 мск в понедельник составила $101,15 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,7%, до $100,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,51 за баррель, что на 0,48% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6%, до $93,06 за баррель. По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу сократилась почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,098 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,728 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 августа вырос всего на 0,03% и составил 109,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,05%, поднявшись до 803,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,75%), "АФК Система-1P-19" (+0,39%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,25%), "АФК Система-1Р-10" (-0,15%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЛК "Европлан" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

АО "Почта России" планирует 31 августа с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия не выше 125 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

АО "Новая концессионная компания" 31 августа начнет размещение 30-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1 объемом 55 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-2-го купонов на уровне 1,4% годовых. Ставка 3-5-го купонов определена в размере 4% годовых. По бумагам будет предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 с номиналом 1 млн рублей на уровне 10,6% годовых. РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 250 млн рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. По выпуску 9 сентября предстоит исполнение оферты. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей состоялось с марта по сентябрь 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, в рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Офир" допустило технический дефолт при выплате 7-го купона коммерческих облигаций серии КО-П04 на сумму 4,986 млн рублей. Дата окончания купонного периода - 25 августа, до сих пор, по данным депозитария, средства на выплату купона он не получал. Двухлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке квартального купона 20% годовых до погашения. Дата погашения и выплаты последнего 8-го купона - 24 ноября 2022 года.

ООО "Калита" 18 августа подало заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России N12 по Омской области, сообщил представитель владельцев облигаций эмитента "Регион Финанс". Также заявления о ликвидации юридического лица подали два оферента "Калиты" - ООО "СтройТехИнвест" и ООО "Транспортные решения". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные. По всем трем выпускам облигаций компании в обращении зарегистрированы неисполнения обязательств.