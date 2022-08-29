Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Вероятна консолидация рынка ОФЗ при сохранении невысокой активности торгов на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ выросли почти на 5 б.п. на прошлой неделе, - напоминает эксперт. - В отсутствие краткосрочных драйверов для роста котировок активность инвесторов на рынке остается относительно невысокой. При этом давление на рынок оказывают ожидания выхода Минфина с первичными размещениями в сентябре. На этом фоне угол наклона кривой ОФЗ продолжает увеличиваться - на сроке 2-10 лет достиг 127 б.п. Отметим, что Минфин, скорее всего, дождется решения Банка России по ключевой ставке 16 сентября, где ставка может быть снижена на 50 б.п. - до 7,5% годовых, что сгладит рост предложения со стороны министерства".

Факторы возможных продаж ОФЗ со стороны дружественных нерезидентов и перезапуск бюджетного правила, на взгляд аналитика, пока выглядят нейтральными: доля дружественных нерезидентов на рынке госбумаг незначительна, а начало покупок валюты на рынке, вероятно, начнется в следующем году и будет иметь ограниченное влияние на инфляцию. В результате, доходности длинных ОФЗ выше 9% годовых, по мнению Грицкевича, выглядят достаточно интересно для долгосрочных покупок (на горизонте 1-1,5 года).

"Ожидаем на текущей неделе консолидацию рынка при сохранении невысокой активности торгов, которая с приближением заседания ЦБ РФ и завершением сезона отпусков начнет постепенно расти", - прогнозирует эксперт банка.

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