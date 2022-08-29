Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на продолжение роста - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на продолжение роста в начале этой недели, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в пятницу выступил очень мощно, сумев подрасти на процент, в то время как остальные мировые рынки падали после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. В общем-то от Пауэлла ничего хорошего никто не ждал, но все-таки были ожидания, что он попытается успокоить рынки. Однако глава ФРС заявил, что для борьбы с инфляцией регулятору придется продолжать повышать ставки до уровня, снижающего деловую активность, что негативно отразится на рынке труда и благосостоянии домохозяйств", - пишет эксперт.

Антонов напоминает, что на этих речах американские фондовые индексы в пятницу рухнули более чем на 3%, у нас же под занавес торгов наблюдался спрос на акции. Причем покупки российских акций шли широким фронтом, пусть и на пониженных оборотах торгов.

"Индекс Мосбиржи завершил торги на внутридневных максимумах, что часто является предвестником продолжения покупок в начале следующей сессии. Рост Индекса Мосбиржи продолжился 3 недели подряд. Это хороший сигнал на формирование восходящего тренда", - указывает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.