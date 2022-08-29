Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 2245-2290п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с умеренным отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2245-2290 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением. Позднее он способен прейти в состояние волатильной консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2320 пунктов. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается", - отмечает эксперт.

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