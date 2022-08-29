"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China TCM с целевой ценой HKD4,47 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 37,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Традиционная китайская медицина в КНР играет особую роль. Традиционные растительные препараты составляют от 30% до 50% общего потребления медикаментов в Поднебесной. По некоторым оценкам, в 2021 году объем продаж такой продукции в КНР составил порядка 760 млрд юаней, а в 2024 году величина этого рынка может превысить 1 трлн юаней. Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки, которая стала еще актуальнее в условиях пандемии коронавируса. В свою очередь правительство страны проводит достаточно благоприятную политику в отношении традиционной медицины ради сохранения ее наследия", - пишет аналитик Саидова Зарина.

China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) - китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на препаратах традиционной китайской медицины и входящая в структуру холдинга фармгиганта Sinopharm (China National Pharmaceutical Group).

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