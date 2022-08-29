Акции нефтяных компаний будут выглядеть лучше индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express

Акции нефтяных компаний будут выглядеть лучше индекса Мосбиржи в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций завершил прошлую неделю волной роста, несмотря на не самый сильный внешний фон, напоминает эксперт. Наблюдался равномерный подъем по большинству основных голубых фишек при значительном падении оборотов.

На взгляд Карпунина, в перспективе 1-2 месяцев активность участников относительно текущих значений будет постепенно восстанавливаться. Обороты могут расти как по факту прохождения низкого летнего сезона, так и в результате дальнейшего снижения рублевых ставок и увеличения реального free-float (расконвертация расписок). Кроме того, уже в сентябре возможно возобновление торгов торгов акциями на вечерней сессии. По индексу Мосбиржи общая картина преимущественно растущая, полагает аналитки инвесткомпании.

"Подъем продолжается три недели подряд. В пятницу российский рынок показал относительную силу. Уверенное завершение торгов свидетельствует о сохранении спроса на российские акции, пусть и на пониженных оборотах. Впрочем, резкое падение западных индексов в пятницу, а вслед за ними сегодня азиатских площадок, может выступить сдерживающим фактором для локального продолжения подъема российских бумаг. Но это отчасти компенсируется сильной динамикой Brent. Так что акции нефтяных компаний сейчас могут выглядеть лучше индекса Мосбиржи", - прогнозирует Карпунин.

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