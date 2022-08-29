.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции нефтяных компаний будут выглядеть лучше индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express
.
29 августа 2022 года 09:02
Акции нефтяных компаний будут выглядеть лучше индекса Мосбиржи в ближайшее время - BCS Express
Акции нефтяных компаний будут выглядеть лучше индекса Мосбиржи в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Российский рынок акций завершил прошлую неделю волной роста, несмотря на не самый сильный внешний фон, напоминает эксперт. Наблюдался равномерный подъем по большинству основных голубых фишек при значительном падении оборотов. На взгляд Карпунина, в перспективе 1-2 месяцев активность участников относительно текущих значений будет постепенно восстанавливаться. Обороты могут расти как по факту прохождения низкого летнего сезона, так и в результате дальнейшего снижения рублевых ставок и увеличения реального free-float (расконвертация расписок). Кроме того, уже в сентябре возможно возобновление торгов торгов акциями на вечерней сессии. По индексу Мосбиржи общая картина преимущественно растущая, полагает аналитки инвесткомпании. "Подъем продолжается три недели подряд. В пятницу российский рынок показал относительную силу. Уверенное завершение торгов свидетельствует о сохранении спроса на российские акции, пусть и на пониженных оборотах. Впрочем, резкое падение западных индексов в пятницу, а вслед за ними сегодня азиатских площадок, может выступить сдерживающим фактором для локального продолжения подъема российских бумаг. Но это отчасти компенсируется сильной динамикой Brent. Так что акции нефтяных компаний сейчас могут выглядеть лучше индекса Мосбиржи", - прогнозирует Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
29 августа 2022 года 15:55
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Pure Storage, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент должен опубликовать отчетность в среду, 31 августа. Ожидаем опережающий рост выручки и прибыли в условиях сильного спроса на хранение данных, несмотря на рецессионное замедление... читать дальше
.29 августа 2022 года 15:41
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне последних налоговых выплат месяца и улучшения отношения к риску на мировых рынках
Москва. 29 августа. Доллар США развернулся вниз после роста при открытии торгов, евро усилил темпы падения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних налогов месяца и улучшению отношения к риску на мировых рынках. читать дальше
.29 августа 2022 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 390 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что чистая... читать дальше
.29 августа 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,85%, стоп-приказ: $84, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в данное время... читать дальше
.29 августа 2022 года 14:38
самый низкозатратный золотодобытчик в мире, который обладает и самой низкой чувствительностью к изменениям обменного курса, что делает компанию фаворитом в металлургическом секторе, говорится в комментарии Sber CIB. "Полюс" - один из самых низкозатратных золотодобытчиков в мире, что позволит... читать дальше
.29 августа 2022 года 14:14
"Финам" подтверждает рейтинг акций Meituan на уровне "покупать" с целевой ценой HKD190,10 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "По итогам 2К22 китайская технологическая компания Meituan отчиталась о росте совокупной выручки на 16% г/г до 50,9 млрд юаней. Отмечаем... читать дальше
.29 августа 2022 года 13:45
Предложенные Минфином новые параметры бюджетного правила могут не только снизить темпы накопления резервов, но и подвергнуть бюджет структурным рискам в случае роста предельных издержек добычи нефти, говорится в комментарии Росбанка. Эксперты напоминают, что в конце прошлой недели регулятор... читать дальше
.29 августа 2022 года 13:21
Вероятно размещение новых 10-летних облигаций "Почты России" серии БО-002Р-04 без премии к рынку, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Почта России 31 августа планирует открыть книгу заявок на облигации серии БО-002Р-04 сроком обращения 10 лет. По выпуску... читать дальше
.29 августа 2022 года 12:57
Риски падения котировок нефти ниже $100 за баррель Brent сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent закончили неделю у $100,99/барр. Поддержку котировкам оказали заявления ряда представителей ОПЕК+, в которых они допустили снижение добычи при падении... читать дальше
.29 августа 2022 года 12:26
S Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, Система АФК-1Р-10, ГидроМашСервис БО-03, Брусника финанс 001Р-02, Сегежа Групп-002Р-05R, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты... читать дальше
.29 августа 2022 года 12:08
Пара доллар/рубль вряд ли завершит неделю ниже уровня 60 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики отмечают, что на прошлой неделе рублю оказывал поддержку фактор налогового периода, но к концу недели его влияние ослабилось, в связи с чем курс USD/RUB к концу пятницы, как... читать дальше
.29 августа 2022 года 11:40
BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций "Татнефти", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Пучкарёва. "Результаты компании за I полугодие вышли сильными, отражая высокие цены на нефть, а также слабый рубль, особенно в I квартале 2022г. При этом... читать дальше
.29 августа 2022 года 11:34
Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2285п во главе с Аэрофлотом
Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил пятничный рост вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $102 за баррель), проигнорировав падение внешних фондовых площадок после сигналов от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс Мосбиржи превысил 2285 пунктов (новый максимум с конца июня), лидируют в росте акции "Аэрофлота". читать дальше
.29 августа 2022 года 11:20
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Татнефти" на уровне "покупать" по результатам опубликованной отчетности за I полугодие 2022г по МСФО, говорится в материале банка. "Татнефть" только что опубликовала результаты за 1П22 по МСФО, которые нам представляются сильными, в... читать дальше
.29 августа 2022 года 11:03
Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Октябрьский фьючерс закрылся в пятницу выше "круглого" уровня в $100/барр. Основной темой пока остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки: рынок рассчитывает на планы... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.