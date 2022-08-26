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26 августа 2022 года 20:23

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за нефтью

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне подорожавшей нефти из-за проблем в переговорах по ядерной сделке с Ираном, а также раллировавших цен на природный газ, в то время как внешние фондовые площадки увеличили волатильность в ожидании новостей от главы Федрезерва США Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 25-27 августа. Навеса распродаж бумаг из расконвертированных депозитарных расписок на российские акции, начавших поступать на счета владельцев с 25 августа, на рынке не ощущалось, объемы торгов оставались невысокими.

По итогам торгов с 22 по 26 августа индекс МосБиржи вырос на 3,4% и составил 2268,89 пункта, индекс РТС прибавил 1,1% и достиг 1183,12 пункта на фоне роста доллара до 60,43 руб./$1 (+1,33 рубля) и подорожавшей октябрьской нефти Brent до $99,24 за баррель (+3,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне ралли мировых цен на газ, проигнорировав ухудшение конъюнктуры на внешних фондовых и нефтяных площадках, индекс МосБиржи поднялся в район 2230 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+6%). Спотовая цена газа в Европе в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" в связи с профилактикой оборудования и преодолела планку в $3000 за тысячу кубометров. Акции "Газпрома" выросли на 2,3%. Группа "Черкизово" (+2,8%) в I полугодии увеличила выручку на 20,1%, скорректированная чистая прибыль выросла на 17,5% (до 6,3 млрд рублей).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) снизил базовые процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один год (до 3,65% с 3,7% годовых) и на 5 лет (до 4,3% с 4,45% годовых) в целях усиления поддержки китайской экономики, темпы роста которой в последнее время замедляются на фоне быстрого роста цен, в частности, на энергоресурсы, кризиса в секторе недвижимости страны и чрезмерно жесткой политики Пекина по борьбе с коронавирусом.

Нефть Brent локально опускалась ниже $93 за баррель из-за опасений скорого возвращения на рынок иранской нефти.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне раллировавшей нефти (Brent поднялась к $100 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца июня, лидировали расписки Ozon (+8%) после публикации сильного отчета за II квартал, также в лидеры вошли бумаги "Яндекса" (+3,8%), Сбербанка (+3,4%) и VK (+6,2%) на корпоративных новостях об обмене активов.

VK и Сбербанк подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха и, по условиям сделки, получит 100% сервиса доставки Delivery Club. Этот сервис VK планирует передать "Яндексу" в обмен на проекты "Дзен" и "Новости". Обмен активов будет безденежным, обе части сделки планируется закрыть до конца 2022 года после получения одобрений со стороны ФАС.

Нефть Brent поднималась вплотную к $100 за баррель на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи и отвязке от фьючерсов, а также сообщений Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который из-за профилактических работ приостановил отгрузку с двух из трех терминалов в Черном море.

В среду рынок акций РФ снизился вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией, а также на фоне приостановки ралли нефти (Brent скорректировалась ниже $100 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2250 пунктов, лидерами отката выступили расписки TCS Group (-5,1%) на слабом отчете за полугодие по МСФО (чистая прибыль достигла самого низкого уровня за последние пять лет), при этом выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,2%) на фоне известий о возобновлении экспорта алмазов (хоть и в ограниченном объеме).

Спотовая цена газа в Европе вечером в среду ускорила рост и преодолела планку в $3100 за тысячу кубометров. Акции "Газпрома" просели на 0,8%.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени.

В четверг рынок акций РФ консолидировался чуть ниже 2250 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне просевшей нефти и роста внешних фондовых площадок в преддверии 3-дневного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Навеса распродаж бумаг из расконвертированных депозитарных расписок на российские акции, начавших поступать на счета владельцев 25 августа, в четверг не ощущалось, объемы торгов оставались невысокими.

Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг продолжила активный рост и превысила $3300 за тысячу кубометров. Акции "Газпрома" просели на 0,5%. Также снизились вместе с рынком бумаги "НОВАТЭКа" (-0,5%), хотя в течение торгов бумаги поднимались почти на 3% после известий о рекомендациях совета директоров компании по дивидендам за первое полугодие (45 руб. на акцию, закрытие реестра 9 октября). Лидерами подъема выступили акции "Русала" (+4,7%) на фоне роста цен на металлы, акции "Интер РАО" (+3,6%) выросли на фоне сообщений в СМИ о том, что компания может стать основным претендентом на приобретение активов уходящей из России Fortum.

Китайские власти анонсировали новый пакет экономических стимулов в размере 1 трлн юаней ($146 млрд) для стабилизации роста экономики. Оценка снижения ВВП США во II квартале пересмотрена до 0,6% с 0,9%, эксперты ожидали пересмотра сокращения до 0,8%.

Выручка компании "Белуга групп" (+3,6%) в I полугодии выросла на 37%, а чистая прибыль увеличилась почти вдвое. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (-7,8%) в I полугодии 2022 года увеличила выручку на 1,5% в годовом выражении, EBITDA выросла на 51%, но чистый убыток увеличился на 31% из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растеряли дневной рост, подогретый накануне данными о снижении запасов сырья в США, цена Brent опустилась ниже $100 за баррель после локального роста к $102,5 за баррель.

В пятницу днем рынок акций РФ сохранил боковик при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, которые ожидали новостей от главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Пауэлл заявил, что величина повышения ставки ФРС в сентябре будет зависеть от совокупности статданных. По его словам, восстановление ценовой стабильности в США потребует времени и жестких действий ФРС, ставка должна достичь уровня, ограничивающего активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

Мировые рынки отреагировали на слова Пауэлла распродажами рисковых активов, однако рынок акций РФ проигнорировал внешний пессимизм и смог подрасти, индекс МосБиржи поднялся в район 2270 пунктов за счет ослабления рубля во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,9%).

В период с 22 по 26 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Соллерса" (+11%), ПАО "Белуга групп" (+9%), "Яндекса" (+8%); хуже рынка оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" (-5%), "Ленты" (-3%), "Россетей" (-3%).

Рынок акций РФ в конце августа - начале сентября может сохранить широкий боковик, на динамику blue chips будут влиять геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2200-2300 пунктов, для индекса РТС - 1120-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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