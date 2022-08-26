Рубль завершил последние торги недели снижением к доллару и евро на ослаблении спроса из-за завершения налогового периода

Москва. 26 августа. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль упал к бивалютной корзине в условиях завершения подготовки компаний-экспортеров к последним налоговым перечислениям месяца.

Курс доллара США составил 60,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,65 руб./EUR1, подорожав на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,05 копейки - до 60,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и завершил торги пятницы падением к доллару и евро в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат месяца. Кроме того, участники внутреннего валютного рынка попали под влияние уменьшения интереса к риску со стороны глобальных инвесторов после выступления главы Федеральной резервной системе (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где в четверг и пятницу проходит ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити.

ФРС необходимо продолжать поднимать базовую процентную ставку, чтобы взять под контроль инфляцию, заявил Пауэлл. "Главная цель Федрезерва в данный момент - вернуть инфляцию к целевому показателю, составляющему 2%", - сказал он.

На июльском заседании Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 75 базисных пунктов второй раз подряд, до 2,25-2,5%. Пауэлл отметил, что этот тот уровень, на котором, по оценкам ФРС, ставка должна стабилизироваться в долгосрочной перспективе.

"Однако в нынешних условиях, когда инфляция в США существенно выше 2%, долгосрочный ориентир нейтральной ставки, это не тот уровень, на котором можно остановиться или сделать паузу", - сказал он.

Величина повышения ставки в сентябре, по его словам, будет зависеть от совокупности статданных и меняющихся прогнозов. "Поскольку наша политика становится все более жесткой, в какой-то момент, вероятно, будет целесообразным замедлить темпы повышения ставки", - отметил Пауэлл.

Тем временем, опубликованные незадолго до выступления Пауэлла данные по темпам роста расходов и доходов американцев за июль оказались ниже прогнозов. В июле расходы населения США показали рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Кроме того, согласно пересмотренным данным, в июне расходы населения США выросли на 1%, доходы - на 0,7%. Ранее сообщалось об увеличении показателей на 1,1% и на 0,6% соответственно.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле снизился на 0,1% относительно июня, после самого существенного скачка с сентября 2005 года - на 1% месяцем ранее. В годовом выражении индикатор поднялся на 6,3%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 0,1% по сравнению с июнем и на 4,6% в годовом выражении.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Цена отсечения в рамках бюджетного правила в $60 за баррель с учетом дисконта нефти Urals к марке Brent выглядит завышенной, целесообразнее сохранить текущую базовую цену, считают аналитики Банка России.

"В новых реалиях с учетом значительно расширившегося дисконта нефти Urals к Brent для поддержания долгосрочной устойчивости государственных финансов и сохранения способности проведения контрциклической бюджетной политики более рациональным вариантом представляется сохранение текущего уровня базовой цены нефти", - говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Минфин в июле внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила. При этом подробности ведомство тогда не раскрыло. Чуть позже газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минфин в модифицированном бюджетном правиле при расчете базовых нефтегазовых доходов предлагает ориентироваться на цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

Аналитики ЦБ считают такую цену отсечения и такой объем добычи завышенными.

"Исходя из ожидаемой нами динамики цены прибыльности добычи сланцевых производителей и цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран - экспортеров нефти, цена нефти Urals в $60 за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода", - отмечает департамент ЦБ.

"Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски мы видим и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Это означает высокие риски формирования резервов в ФНБ в периоды относительно благоприятной внешней конъюнктуры в объемах, недостаточных для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой", - подчеркивают эксперты.

Они считают целесообразным снизить планку по объему добычи или же сохранить текущий механизм, в рамках которого объем добычи не зафиксирован.

В текущей версии бюджетного правила цена отсечения в 2017 году была зафиксирована на уровне $40 за баррель. Каждый года она индексируется на 2%, то есть в 2022 году составляет $44,2, в 2025 году приблизится к $47 за баррель. Действие отдельных положений бюджетного правила из-за санкций на 2022 год было приостановлено.

Нефтяные котировки демонстрируют смешанные настроения в пятницу вечером после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК составляет $99,82 за баррель, что на 0,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,49 за баррель, что на 0,03% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Тем не менее с начала недели оба нефтяных контракта выросли в цене более чем на 2%.

Рынок поддерживают сообщения о том, что ОПЕК может сократить добычу. На это ранее намекнул министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Он сообщил агентству Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью торгов, что может вынудить ОПЕК+ реагировать на ситуацию, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

"На протяжении большей части недели пара "доллар-рубль" консолидировалась около отметки 60 руб./$1. На валютном рынке на данный момент наблюдается безыдейность, а основные движения курса доллара происходят на пониженных объемах. Факторами поддержки рубля выступали растущие котировки на энергоносители, а также экспортеры, конвертировавшие валютную выручку перед налоговыми выплатами. Противовесом же стали спекулянты, отыгрывающие новости о скором старте (в сентябре) модифицированного бюджетного правила", - рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По его словам, на следующей неделе пара "доллар-рубль" попробует уверенно закрепиться выше отметки 60 руб./$1. "Во-первых, давление на национальную валюту могут оказать ремонтные работы на газопроводе "Северный поток". Во-вторых, ожидания участников рынка все больше переходят к ослаблению рубля, в том числе и у физических лиц (покупающие рекордные суммы ежемесячно) в преддверии старта модифицированного бюджетного правила. Технически в паре также формируется картина на отскок. Впрочем, укрепление доллара вряд ли будет носить резкий характер - высокие показатели сальдо торгового баланса в стране сохраняются", - отмечает аналитик.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,25 копейки, до 60,0924 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,01 копейки, до 59,8784 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 24,33 копейки по отношению к четвергу и составил 60,0199 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,27 копейки и составил 60,076 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 664,836 млн, из которых $597,699 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 067,137 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,41 копейки, до 59,8758 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 24,01 копейки, до 59,8873 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR957,955 млн, из которых EUR230,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR727,164 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 8,35% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 8,42% годовых.