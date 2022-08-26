Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, несмотря на откат внешних площадок на заявлениях главы ФРС

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом blue chips, несмотря на развернувшиеся вниз внешние фондовые площадки после заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле о продолжении жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи поднялся в район 2270 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив максимум с конца июня, при этом лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+3,9%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2268,89 пункта (+1%), индекс РТС - 1183,12 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар поднялся до 60,43 рубля (+0,29 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,1-3,4%, доллар подорожал на 1,33 рубля.

Кроме "Аэрофлота" подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) планирует законтрактовать 323 российских самолета, включая 73 Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Александровского, стратегия группы обновляется, "но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года". Комментируя текущую ситуацию с авиаперевозками, глава "Аэрофлота" отметил, что компания получает господдержку и переориентирует спрос на альтернативные направления.

Спотовая цена газа в Европе в очередной раз обновила 5-месячный максимум. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3363 за тысячу кубометров. В четверг этот контракт доходил до $3327.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в пятницу российский рынок акций сумел вырасти, неплохо себя проявили акции компаний транспортного, а также нефтехимического секторов. Инвесторы пока не спешат реагировать на новости о возможном возобновлении вечерних сессий на МосБирже, так как из-за низких уровней ликвидности волатильность может быть очень серьезной в такие периоды.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глава ФРС Пауэлл дал сигнал о сохранении быстрых темпов ужесточения монетарной политики, не обозначив при этом возможные временные рамки торможения данного процесса, что в итоге вызвало снижение рисковых активов на мировых площадках.

Нефть остается относительно стабильной под влиянием ряда противоположных факторов. С одной стороны, рост европейских цен на газ провоцирует покупки и нефтяных контрактов, также оптимизм подогревается решением правительства Китая реализовать новый пакет экономических стимулов в размере 1 трлн юаней ($146 млрд). С другой стороны, продолжаются переговоры по иранской ядерной сделке. Есть признаки скорого и успешного завершения данного процесса, что позволит Ирану вернуть свою нефть на мировой рынок. Правда, ОПЕК+ уже пообещал в этом случае нарастить добычу. Тем не менее, слабые экономические показатели крупнейших потребителей сырья ставят под угрозу долгосрочные перспективы нефтяного спроса, отмечает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, активность на рынке акций РФ в конце недели оставалась крайне низкой.

ОАЭ заявляют о том, что поддерживают взгляд Саудовской Аравии на ситуацию на рынке нефти. Как известно, в начале неделе Саудовская Аравия сигнализировала о возможности сокращения добычи в случае заключения ядерной сделки с Ираном, которая призвана расширить экспорт нефти. На рынке поговаривают о том, что Эр-Рияд хочет избежать падения цены нефти ниже $90 за баррель из-за бюджетных потребностей, отмечает аналитик.

Базовый индекс цен личного потребления США снизил темпы роста в июле до 4,6% с 4,8% в июне при ожиданиях 4,7%. Общий ценовой индекс личного потребления замедлил рост до 6,3% с 6,8%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось до $89,06 млрд с $98,59 млрд в июне. Доходы физических лиц выросли за июль на 0,2%, а расходы увеличились лишь на 0,1%. Таким образом, подтвердились прочие статистические данные июля в отношении замедления роста цен, отмечает Кочетков.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что котировки российских акций могут вскоре выйти из бокового коридора, в котором движутся с прошлого месяца.

Потенциал возможной нисходящей коррекции рынка ограничен отметкой 2050 пунктов по индексу МосБиржи, а целью роста видится уровень 2400 пунктов. Активность частных инвесторов на фондовом рынке возрастет, восходящий тренд будет увеличивать склонность игроков к покупкам акций. При этом на раскачку может потребоваться еще две-четыре недели.

Для долгосрочных вложений сейчас больше подходят бумаги, не имеющие значительного потенциала падения и при этом характеризующиеся возможным ростом дивидендов в будущем ("Мосбиржа", МТС, "Ростелеком", ФСК, "Русгидро"), полагает Ващенко.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах.

В Европе после выступления главы ФРС Пауэлла индексы развернулись вниз (индексы FTSE, DAX, CAC40 упали на 0,7-2,3%), также снижаются Штаты (индексы теряют 1,6-2,5%).

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 58,2 пункта по сравнению с 51,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные предполагали повышение показателя в текущем месяце до 55,1 пункта. Аналитики ожидали его пересмотра до 55,2 пункта, по данным Trading Economics.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что величина повышения ставки ФРС в сентябре будет зависеть от совокупности статданных. По его словам, главной целью ФРС является ослабление инфляции, и ЦБ продолжит действовать, пока не возьмет ее под контроль.

Также Пауэлл заявил, что восстановление ценовой стабильности в США потребует времени и жестких действий ФРС, ставка должна достичь уровня, ограничивающего активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились. Это, однако, может привести к ослаблению рынка труда и создать некоторые проблемы для домохозяйств и бизнеса, отметил Пауэлл. При этом ФРС сможет замедлить темпы повышения ставки "в какой-то момент", считает он.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу также умеренно просели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $99,24 за баррель (-0,1% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $92,04 за баррель (-0,5% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали расписки Cian (MOEX: CIAN) (+11%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,3% и +22,1% "префы"), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+7,7%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,2%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3%) в I полугодии 2022 года составил 52,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше результата соответствующего периода прошлого года. Выручка по итогам полугодия выросла в 1,7 раза, до 300,8 млрд рублей. Общий долг компании на конец июня составил 289,8 млрд рублей.

Упали после отсечки на бирже дивидендов акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-12,7%, до 90,4 рубля; выплаты за первое полугодие - 11,81 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-13,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,9%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2%), хотя в начале торгов бумаги росли более чем на 5% после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Совет директоров девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) (-0,3%, до 2935 рублей) рекомендовал акционерам, как и анонсировал ранее, по результатам I полугодия 2022 года направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей и выплатить 41 рубль на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 12 октября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,05 млрд рублей (из них 4,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").