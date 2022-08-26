Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST

Москва. 26 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику за неделю, в то время как рынок американских казначейских обязательств (US Treasuries) преимущественно немного понизился.

Основным фактором, оказавшим на прошлой неделе влияние на этот класс активов, стало ожидание выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором он планировал прокомментировать ближайшие планы американского ЦБ.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в понедельник, 22 августа, характеризовалась слабыми позитивными настроениями, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков. Глобальные инвесторы были сосредоточены на информации относительно дальнейших шагов ФРС и выступлении главы регулятора в Джексон-Хоуле в пятницу, 26 августа.

Ожидалось, что он подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

Во вторник котировки российских государственных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику, реагируя на неоднозначный внешний фон. Долгосрочные бумаги опустились по сравнению с предыдущим торговым днем, кратко- и среднесрочные выпуски преимущественно подросли. Основным сдерживающим покупателей фактором выступило снижение интереса глобальных инвесторов к риску после обнародования в США слабой статистики по рынку недвижимости.

Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил во вторник Минторг страны. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщил Trading Economics.

Цены российских суверенных еврооблигаций в основном немного опустились в среду, равно как и котировки UST на фоне усиления рисков активного повышения ставок ФРС после очередных "ястребиных" комментариев представителя регулятора.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что американскому ЦБ необходимо продолжать подъем ставки до тех пор, пока не станет ясно, что очень высокая инфляция в США отступает.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил он.

В четверг котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали небольшую смешанную динамику в ожидании новых стимулов. В этот день начался двухдневный ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый ФРБ Канзас-Сити, и, как ожидалось, председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в пятницу подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

При этом в четверг были опубликованы более сильные, чем ожидалось, данные о динамике американской экономики во втором квартале. Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%, эксперты в среднем ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%.

В последний торговый день котировки российских государственных еврооблигаций преимущественно подросли в связи с усилением склонности к риску после того, как данные по июльской инфляции в США снизили вероятность продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Так, опубликованные незадолго до выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле данные по темпам роста расходов и доходов американцев за июль оказались хуже прогнозов. В июле расходы населения США показали рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 0,6%.

Кроме того, согласно пересмотренным данным, в июне расходы населения США выросли на 1%, доходы - на 0,7%. Ранее сообщалось об увеличении показателей на 1,1% и на 0,6% соответственно.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле снизился на 0,1% относительно июня, после самого существенного скачка с сентября 2005 года - на 1% месяцем ранее. В годовом выражении индикатор поднялся на 6,3%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 0,1% по сравнению с июнем и на 4,6% в годовом выражении.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю на 0,11%, до 54,62% от номинала (их доходность поднялась на 1,2 базисного пункта, до 11,68% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,49%, до 53,99% от номинала (их доходность снизилась на 3,1 базисного пункта, до 11,52% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8,6 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 2,7%, подорожав до 45,56% от номинала (его доходность снизилась на 19,8 базисного пункта, до 11,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,7%, до 46,79% от номинала (их доходность упала на 105,8 базисного пункта - до 28,2% годовых), с погашением в 2027 году уменьшились на 0,07%, подешевев до 46,58% от номинала (их доходность выросла на 12,6 базисного пункта, до 22,58% годовых), с погашением в 2029 году снизились на 0,89%, до 45,49% от номинала (их доходность подросла на 25,7 базисного пункта, до 19,32% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 5,4%, до 54,49% от номинала (его доходность уменьшилась на 526,3 базисного пункта, до 65,48% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2,2%, составив 58,44% от номинала (их доходность снизилась на 101,6 базисного пункта, до 35,29% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе вновь будет определяться преимущественно как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.