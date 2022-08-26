Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции во главе с Русалом, подросла "нефтянка"

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам в рамках коррекции, хотя внешние фондовые и сырьевые площадки подают позитивные сигналы в ожидании новостей от Федрезерва США; индекс МосБиржи опустился в район 2240 пунктов во главе с бумагами "Русала", при этом подросли бумаги нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2240,26 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1176,28 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,7%.

Доллар просел до 60,01 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Газпрома" (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, особых драйверов для движения высоколиквидных акций пока нет. Накануне излишне перепроданными оказались акции нефтяных компаний, а нефть Brent остается в районе $100 за баррель, поэтому не исключено, что часть просадки по "нефтянке" в пятницу будет выкуплена.

Продолжает радовать растущий в цене газ. Ситуация с ремонтом турбин "Северного потока" и возвратом их в Россию остается непонятной. Канада заявила, что готова отправить 5 турбин в Германию для передачи их России, а "Газпром" (MOEX: GAZP) ответил на это, что никаких турбин в ремонте у Канады просто нет. Таким образом, вряд ли "Северный поток" заработает в ближайшее время на полную мощность, а значит, и поводов для роста акций "Газпрома" нет. Скорее всего, они будут торговаться хуже рынка, тем более что стоит ждать также увеличения доли акций на внутреннем рынке из-за расконвертации АДР.

Рынки ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, не исключено, что его риторика будет жесткой, что может привести к снижению западных индикаторов, основным из которых для РФ является нефть, отмечает Антонов.

По оценке ведущего аналитика отдела глобальных исследований компании "Открытие Research" Андрея Кочеткова, недавние заявления некоторых представителей Федрезерва позволяют очертить возможные границы текущего цикла ужесточения монетарной политики. Соответственно, если рынки заложат потенциальный рост ставки в свои котировки, то дальнейшая реакция на планы ФРС будет уже не столь значимой. От российского рынка акций можно ожидать продолжения консолидации вблизи достигнутых значений, считает аналитик.

Аналитики BCS Global Markets также полагают, что на рынке акций РФ в пятницу ожидается спокойный день с продолжением консолидации на текущих уровнях - сыграет роль "эффект пятницы", поскольку инвесторы неохотно участвуют в покупках перед выходными.

На мировых площадках пятница станет днем статистики США - вся значимая информация выйдет только по Штатам (индекс потребительского доверия Мичиганского университета за август, июльские данные по личным доходам и расходам, базовый ценовой индекс потребительских расходов и торговый баланс за июль, а также число активных буровых установок от Baker Hughes). Центральным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле - его речь определит направление американского рынка на ближайшие дни.

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,7% в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Пауэлл выступит в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций, растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,3-0,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $100,8 за баррель (+1,5% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $93,87 за баррель (+1,5% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки на бирже дивидендов выступили акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-13%, до 90 рублей; выплаты за первое полугодие - 11,81 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-12,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,6%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,3%), хотя в начале торгов бумаги росли более чем на 5% после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+13,5% и +21,2% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,2%, ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,5% и +3,1% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,9%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,6%) в I полугодии 2022 года составил 52,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше результата соответствующего периода прошлого года. Выручка по итогам полугодия выросла в 1,7 раза, до 300,8 млрд рублей. Общий долг компании на конец июня составил 289,8 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,15 млрд рублей (из них 648,02 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 574,08 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 298,86 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").