.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции во главе с Русалом, подросла "нефтянка"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
Минстрой предлагает разрешить "доприватизацию" объектов водоснабжения
Введенный в 2013 году запрет на приватизацию объектов водоснабжения планируется смягчить. Минстрой разработал законопроект, согласно которому подобное имущество можно будет вносить в уставный капитал АО, более 50% акций которых находятся в...
 
Криптоаферисты возвращаются в офлайн
Впервые за последние годы в РФ появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе...
 
ЕЭК предложила торговать нефтью, газом и металлами на евразийском аналоге биржи Euronext
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сформировала список товаров, которые могут быть допущены к торговле на общем биржевом рынке ЕАЭС. В него по предложению государств союза вошли газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия, золото, зерно, черные...
 
26 августа 2022 года 11:36

Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции во главе с Русалом, подросла "нефтянка"

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам в рамках коррекции, хотя внешние фондовые и сырьевые площадки подают позитивные сигналы в ожидании новостей от Федрезерва США; индекс МосБиржи опустился в район 2240 пунктов во главе с бумагами "Русала", при этом подросли бумаги нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2240,26 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1176,28 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,7%.

Доллар просел до 60,01 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Газпрома" (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, особых драйверов для движения высоколиквидных акций пока нет. Накануне излишне перепроданными оказались акции нефтяных компаний, а нефть Brent остается в районе $100 за баррель, поэтому не исключено, что часть просадки по "нефтянке" в пятницу будет выкуплена.

Продолжает радовать растущий в цене газ. Ситуация с ремонтом турбин "Северного потока" и возвратом их в Россию остается непонятной. Канада заявила, что готова отправить 5 турбин в Германию для передачи их России, а "Газпром" (MOEX: GAZP) ответил на это, что никаких турбин в ремонте у Канады просто нет. Таким образом, вряд ли "Северный поток" заработает в ближайшее время на полную мощность, а значит, и поводов для роста акций "Газпрома" нет. Скорее всего, они будут торговаться хуже рынка, тем более что стоит ждать также увеличения доли акций на внутреннем рынке из-за расконвертации АДР.

Рынки ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, не исключено, что его риторика будет жесткой, что может привести к снижению западных индикаторов, основным из которых для РФ является нефть, отмечает Антонов.

По оценке ведущего аналитика отдела глобальных исследований компании "Открытие Research" Андрея Кочеткова, недавние заявления некоторых представителей Федрезерва позволяют очертить возможные границы текущего цикла ужесточения монетарной политики. Соответственно, если рынки заложат потенциальный рост ставки в свои котировки, то дальнейшая реакция на планы ФРС будет уже не столь значимой. От российского рынка акций можно ожидать продолжения консолидации вблизи достигнутых значений, считает аналитик.

Аналитики BCS Global Markets также полагают, что на рынке акций РФ в пятницу ожидается спокойный день с продолжением консолидации на текущих уровнях - сыграет роль "эффект пятницы", поскольку инвесторы неохотно участвуют в покупках перед выходными.

На мировых площадках пятница станет днем статистики США - вся значимая информация выйдет только по Штатам (индекс потребительского доверия Мичиганского университета за август, июльские данные по личным доходам и расходам, базовый ценовой индекс потребительских расходов и торговый баланс за июль, а также число активных буровых установок от Baker Hughes). Центральным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле - его речь определит направление американского рынка на ближайшие дни.

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,7% в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Пауэлл выступит в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций, растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,3-0,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до минус 36,5 пункта по сравнению с минус 30,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до минус 31,8 пункта, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $100,8 за баррель (+1,5% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $93,87 за баррель (+1,5% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки на бирже дивидендов выступили акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-13%, до 90 рублей; выплаты за первое полугодие - 11,81 рубля на акцию), также просели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-12,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,6%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,3%), хотя в начале торгов бумаги росли более чем на 5% после выхода отчета за первое полугодие и заявлений менеджмента о сохранении дивидендной политики.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") по итогам первого полугодия 2022 года увеличил показатель OIBDA по МСФО на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 17,7 млрд рублей, за счет роста выручки и контроля над затратами, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-июне 2022 года выросла на 48% год к году и составила 63,3 млрд рублей "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, а также эффекта от консолидации активов". Чистая прибыль Segezha увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12 млрд руб., "на фоне роста операционной прибыли, а также положительного эффекта от курсовых разниц и валютно-процентных свопов".

Менеджмент Segezha Group ожидает, что финансовые результаты компании по итогам 2022 года, с высокой долей вероятности, будут не хуже, чем в 2021 году, рассчитывает на постепенное ослабление курса рубля к концу III квартала - началу IV квартала и пока сохраняет планы по выплате дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+13,5% и +21,2% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,2%, ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,5% и +3,1% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,9%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%).

Скорректированный показатель EBITDA "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,6%) в I полугодии 2022 года составил 52,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше результата соответствующего периода прошлого года. Выручка по итогам полугодия выросла в 1,7 раза, до 300,8 млрд рублей. Общий долг компании на конец июня составил 289,8 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,15 млрд рублей (из них 648,02 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 574,08 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 298,86 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 августа 2022 года 20:23
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за нефтью
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на фоне подорожавшей нефти из-за проблем в переговорах по ядерной сделке с Ираном, а также раллировавших цен на природный газ, в то время как внешние фондовые площадки увеличили волатильность в ожидании новостей от главы Федрезерва США Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 25-27 августа. Навеса распродаж бумаг из расконвертированных депозитарных расписок на российские акции, начавших поступать на счета владельцев с 25 августа, на рынке не ощущалось, объемы торгов оставались невысокими.    читать дальше
.
26 августа 2022 года 19:41
Рубль завершил последние торги недели снижением к доллару и евро на ослаблении спроса из-за завершения налогового периода
Москва. 26 августа. Доллар США и евро развернулись вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль упал к бивалютной корзине в условиях завершения подготовки компаний-экспортеров к последним налоговым перечислениям месяца.    читать дальше
.
26 августа 2022 года 19:27
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, несмотря на откат внешних площадок на заявлениях главы ФРС
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом blue chips, несмотря на развернувшиеся вниз внешние фондовые площадки после заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле о продолжении жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи поднялся в район 2270 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив максимум с конца июня, при этом лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+3,9%) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
26 августа 2022 года 19:11
Котировки евробондов РФ демонстрировали смешанную динамику на неделе вслед за аналогичными колебаниями цен UST
Москва. 26 августа. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику за неделю, в то время как рынок американских казначейских обязательств (US Treasuries) преимущественно немного понизился.    читать дальше
.
26 августа 2022 года 19:02
Консервативный портфель и смарт-инвестирование - ключевые стратегии - РСХБ
Инвесторам стоит придерживаться классического портфеля и смарт-инвестирования в период турбулентности, говорится в обзоре Россельхозбанка (РСХБ). Последние полгода стали настоящим испытанием как для опытных инвесторов, так и для новичков, и сейчас самое время пересмотреть свои инвестиционные...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Магнита
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью 6330 рублей за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "В 1П22 "Магнит" показал сильные операционные...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 17:50
Sber CIB обновил топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время
Sber CIB внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. "С момента июльского пересмотра подборки индекс Мосбиржи держался в узком диапазоне 2050-2250 пунктов. Полагаем, что справедливый уровень для...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 17:24
ТМК - один из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации - ПСБ
Российские производители труб, в том числе "Трубная металлургическая компания", являются одними из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы считаем результаты "ТМК" за 1П22 позитивно ожидаемыми. После введения санкций в адрес РФ одной из...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 17:00
Рост цен на медь вероятен не ранее второй половины 2023г - Банк "Открытие"
Рост цен на медь вероятен не ранее второй половины следующего года с постепенным ростом среднегодовых значений котировок до $9000/тонну к 2025-2026 гг., считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Котировки меди колеблются в...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 16:35
"Финам" снизил рейтинг акций ConocoPhillips до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать" преимущественно в связи с ростом цены акций в последние недели, хотя фундаментально "кейс" не изменился, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость на уровне $111,4 за штуку для этих...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 16:06
Цены акций Интер РАО и Энел Россия обладают наибольшим потенциалом роста в секторе электроэнергетики - Sber CIB
Котировки акций "Интер РАО" и "Энел Россия" обладают наибольшим потенциалом роста среди бумаг российского сектора электроэнергетики, считают аналитики Sber CIB. "Интер РАО" остается самой дешевой в секторе и торгуется с отрицательным мультипликатором EV/EBITDA. Эмитент обладает денежной...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 15:45
Рубль днем перешел к небольшому повышению к доллару и евро в условиях необходимости уплаты последних налогов месяца
Москва. 26 августа. Доллар США и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к последним налоговым перечислениям месяца.    читать дальше
.
26 августа 2022 года 15:39
Акции Fix Price привлекательны для среднесрочных покупок - Freedom Finance Global
Акции Fix Price привлекательны для вложений на среднесрочную перспективу благодаря сильным производственным и финансовым показателям компании, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Мы ожидаем, что продажи Fix Price продолжат расти...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 15:05
Снижение ставки ЦБР до конца 2022г в целом, скорее всего, не превысит 150 б.п. - Райффайзенбанк
Банк России, скорее всего, замедлит темпы смягчения монетарной политики на заседании 16 сентября 2022 года, при этом совокупное снижение ключевой ставки до конца текущего года, скорее всего, не превысит 150 б.п., полагают аналитики Райффайзенбанка. "До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке...    читать дальше
.
26 августа 2022 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pinduoduo с целью $77
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pinduoduo с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,7%, стоп-приказ: $43, говорится в комментарии инвестиционной компании. " 29 августа эмитент представит финансовую...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.