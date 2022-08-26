Рубль демонстрирует слабые смешанные колебания к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 26 августа. Доллар США слегка подрастает, евро, напротив, незначительно дешевеет на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к более существенным движениям.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,1-60,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,2375 руб./$1 (+9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,8975 руб./EUR1 (-0,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,75 коп. к уровню закрытия 25 августа, до 60,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,76 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 29,92 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте пятничных торгов, игроки ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (17:00 МСК). Ожидается, что он в своей речи подтвердит намерение Федрезерва добиться замедления инфляции за счет ужесточения денежно-кредитной политики.

Накануне его коллеги из руководства ФРС высказали похожие мысли.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центробанку следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение какого-то времени.

Председатель ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что размер сентябрьского повышения ставки пока сложно предсказать из-за нехватки данных. Так, отчет об августовской инфляции в Штатах будет обнародован только 13 сентября, за неделю до заседания Федрезерва.

Также рынок оценивает опубликованные накануне данные, согласно которым сокращение ВВП США во втором квартале составило 0,6% в пересчете на годовые темпы. Предварительная оценка была хуже и указывала на падение на 0,9%.

В пятницу министерство торговли США обнародует отчет о доходах и расходах населения в июле. Этот отчет также содержит данные об индексе потребительских цен (индекс PCE), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции.

В июне индекс подскочил на 6,8% в годовом выражении, рекордными темпами с 1982 года, а без учета цен на продукты питания и топливо рост составил 4,8%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают замедления роста второго показателя до 4,7% в июле.

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу после снижения накануне. Нефтетрейдеры сфокусированы на заключении ядерного соглашения по Ирану и добыче в страна ОПЕК.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в пятницу составляет $100,6 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,71 за баррель, что на 1,29% больше итогового значения предыдущей сессии.

Также участники рынка следят за проходящим в Джексон-Хоуле ежегодным экономическим симпозиумом. Доллар может отреагировать на выступление Пауэлла, что, в свою очередь ,скажется на ценах на сырьевые товары.