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26 августа 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу покажут умеренную динамику

Москва. 26 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу продемонстрируют умеренную и смешанную динамику на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок (нефть Brent проторговывает рубеж $100 за баррель), вечерние новости от Федрезерва США определят расстановку сил на начало следующей недели, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 1-1,7% в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Пауэлл выступит в пятницу, как ожидается, подтвердит приверженность американского ЦБ быстрому подъему ставок для сдерживания инфляции.

Кроме того, участники рынка оценивали свежую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. и составило 243 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 252 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Экономика США во втором квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о снижении американского ВВП в апреле-июне на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на сокращение на 0,8%. В первом квартале этого года ВВП США упал на 1,6%.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,15%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот. В свою очередь, государственные энергетические компании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после снижения накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:42 МСК составила $100,43 за баррель (+1,1% и -1,9% в четверг), октябрьская цена WTI - $93,6 за баррель (+1,2% и -2,5% накануне).

Участники рынка продолжают наблюдать за процессом переговоров по ядерному соглашению по Ирану и объемами добычи в странах ОПЕК. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась на уровне средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,727 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,907 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную и смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 августа вырос на 0,02% и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,04%, поднявшись до 803,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,41%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (+0,37%) и "Альфа-Банк-002Р-10-боб" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,54%), "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,36%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЛК "Европлан" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир цены размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-01 на уровне 96,75% от номинала, объем доразмещения зафиксирован в размере 1,25 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению (дата погашения 10 июня 2025 года) в размере 14,14% годовых. Сбор заявок на доразмещение прошел 25 августа, техразмещение допвыпуска пройдет 29 августа. Основной выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен декабре 2021 года по ставке квартального купона 11,85% до погашения. По бумагам предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 6-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд руб. на уровне 11,46% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

АО "Почта России" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-06 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,55% годовых до оферты с исполнением 6 сентября 2022 года.

АО "Гидромашсервис" 14 сентября приобретет по оферте до 1,5 млн облигаций серии БО-02 по цене 99,15% от номинала и до 1,5 млн бондов серии БО-03 по цене 98,75% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте: с 5 по 9 сентября включительно с 10:00 до 18:00 МСК. "Гидромашсервис" разместил 10-летний выпуск облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд руб. в октябре 2020 года по ставке 7,95% годовых, а 10-летний выпуск серии БО-02 объемом 3 млрд руб. в июле 2020 года по ставке 8,15% годовых до оферты через 3 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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